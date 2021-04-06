Индикатор сигналы в ручную, помогите подправить код чтобы это происходило автоматически - страница 2

Новый комментарий
 
Если переключаю все ТФ вручную сигналы обновляются но каждый раз это делать напрягает. Что в коде изменить чтобы он на всех ТФ показывал верно?
Файлы:
2021-04-06_13-08-44.jpg  360 kb
 
Друг включи 5 таймфреймов одной пары и посмотрим  (EURUSD W, EURUSD D, EURUSD H4, EURUSD M30, EURUSD m5)
[Удален]  
sig volt:
Друзья я работаю с несколькими ТФ что-то нужно подкоректировать 

кажись я понял в чём причина 

вот тут ноль допишите 

nastroi 00006

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

после добавления нуля - начало отображать

nastroi 00007 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

хотя и без нуля - перезагрузил терминал Индикатор показывает всё

 
Добавил ноль чуток лучше при загрузке. Затем открываю в полное окно W1 для изучения и опять все скинулось, особенно быстро скидывается когда назад историю смотриш и на всех графиках начинается пляска линий значков и прочего
 
Вот Скрин
 
Индикатор ваш подгрузил
Файлы:
2021-04-06_13-30-30.jpg  380 kb
MACD_DivergenceXXX.mq5  14 kb
[Удален]  

шаблон сохранил - на 1 часовом. Линии сохраняются - хотя должны в новые точки вставать.

да! что то в нём нужно поправлять.

EURAUDDaily

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

надо наверное что то типа такого 

тут

//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   for(int i=0; i<ArraySize(m_name); i++)
     {
      ObjectDelete(0,Symbol()+m_name[i]);
     };
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
вот и у меня такая же ерунда а мозгов не хватает что и где подкрутить, а индюк неплохой
[Удален]  
sig volt:
вот и у меня такая же ерунда а мозгов не хватает что и где подкрутить, а индюк неплохой

Вот это верху добавьте жёлтое 

//--- handles
int    macdHandle=INVALID_HANDLE;
//--- globals variables
static datetime lastAlertTime;
string   m_name[]= {"MACD_DivergenceLine"};

а тут так

//+------------------------------------------------------------------+
//| Cleaning of chart                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   for(int i=0; i<ArraySize(m_name); i++)
     {
      ObjectDelete(0,Symbol()+m_name[i]);
     };
//---
   ObjectDeleteByName("MACD_DivergenceLine");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

когда сохраняете шаблон - перед этим, удалите все объекты  

 

Файлы:
MACD_DivergenceXX1.mq5  14 kb
[Удален]  

 будет лучше исправить на так - ( верху)

string   m_name[]= {"MACD_DivergenceLine","Bullish divergence","Bearish divergence","Main","Signal"};
123
Новый комментарий