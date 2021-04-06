Индикатор сигналы в ручную, помогите подправить код чтобы это происходило автоматически - страница 2
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Друзья я работаю с несколькими ТФ что-то нужно подкоректировать
кажись я понял в чём причина
вот тут ноль допишите
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после добавления нуля - начало отображать
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хотя и без нуля - перезагрузил терминал Индикатор показывает всё
шаблон сохранил - на 1 часовом. Линии сохраняются - хотя должны в новые точки вставать.
да! что то в нём нужно поправлять.
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надо наверное что то типа такого
тут
вот и у меня такая же ерунда а мозгов не хватает что и где подкрутить, а индюк неплохой
Вот это верху добавьте жёлтое
а тут так
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когда сохраняете шаблон - перед этим, удалите все объекты
будет лучше исправить на так - ( верху)