Индикатор сигналы в ручную, помогите подправить код чтобы это происходило автоматически
//+------------------------------------------------------------------+
//| MACD_Divergence.mq5 |
//| Alain Verleyen |
//| http://www.alamga.be |
//+------------------------------------------------------------------+
код индикатора прикреплен
Файлы:
2021-04-06_2-23-57.jpg 88 kb
MACD_Divergence.mq5 14 kb
При нескольких тайм фреймах картина такая
Файлы:
2021-04-06_2-23-57.jpg 88 kb
И в ручную приходится обновлять чтобы все стало адекватно
sig volt:
И в ручную приходится обновлять чтобы все стало адекватно
И в ручную приходится обновлять чтобы все стало адекватно
не знаю вроде всё работает
вот сюда это дело вставил
} } } ChartRedraw(); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }
Файлы:
MACD_DivergenceXXX.mq5 14 kb
sig volt:
код индикатора прикреплен
Почему не обратились к первоисточнику ( MACD Divergence )?
MACD Divergence
- www.mql5.com
This indicator will plot divergence lines on the MACD indicator and will give buy and sell signal by displaying green and red arrows.
обратился и в этом первоисточнике проблема, правил код как мог но ничего не получается. 2 дня уже с ним мучаюсь и по нулям помогите если сможете
sig volt:
обратился и в этом первоисточнике проблема, правил код как мог но ничего не получается. 2 дня уже с ним мучаюсь и по нулям помогите если сможете
обратился и в этом первоисточнике проблема, правил код как мог но ничего не получается. 2 дня уже с ним мучаюсь и по нулям помогите если сможете
Я не увидел Вашего вопроса в теме обсуждения кода.
Друзья я работаю с несколькими ТФ что-то нужно подкоректировать
Файлы:
2021-04-06_13-03-55.jpg 367 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь