Индикатор сигналы в ручную, помогите подправить код чтобы это происходило автоматически

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//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              MACD_Divergence.mq5 |
//|                                                   Alain Verleyen |
//|                                             http://www.alamga.be |
//+------------------------------------------------------------------+
код индикатора прикреплен
Файлы:
2021-04-06_2-23-57.jpg  88 kb
MACD_Divergence.mq5  14 kb
[Удален]  
sig volt:

Он же рисует, всё автоматически.

nastroi 00001

 
При нескольких тайм фреймах картина такая
Файлы:
2021-04-06_2-23-57.jpg  88 kb
 
И в ручную приходится обновлять чтобы все стало адекватно
[Удален]  
sig volt:
И в ручную приходится обновлять чтобы все стало адекватно

не знаю вроде всё работает

вот сюда это дело вставил 

           }
        }
     }
   ChartRedraw();
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
Файлы:
MACD_DivergenceXXX.mq5  14 kb
[Удален]  

правда, что то нужно ещё, что то поправить - на двух часовой переключил - какая то ошибка выскочила.

nastroi 00003 

 
sig volt:
код индикатора прикреплен

Почему не обратились к первоисточнику ( MACD Divergence )?

MACD Divergence
MACD Divergence
  • www.mql5.com
This indicator will plot divergence lines on the MACD indicator and will give buy and sell signal by displaying green and red arrows.
 
обратился и в этом первоисточнике проблема, правил код как  мог но ничего не получается. 2 дня уже с ним мучаюсь и по нулям помогите если сможете
[Удален]  

И точно! Отлично работает!!!

nastroi 00004

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и переключаю на разное время и не каких ошибок

nastroi 00005

 
sig volt:
обратился и в этом первоисточнике проблема, правил код как  мог но ничего не получается. 2 дня уже с ним мучаюсь и по нулям помогите если сможете

Я не увидел Вашего вопроса в теме обсуждения кода.

 
Друзья я работаю с несколькими ТФ что-то нужно подкоректировать 
Файлы:
2021-04-06_13-03-55.jpg  367 kb
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