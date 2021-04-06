Советник без индикатора.Возможно ли такое? - страница 6
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Откуда я знаю о чем вы вообще ведете разговор?
странно тогда задавать вопросы
Я в 2013 делал много разных расчетов в советниках. Насчитался вдоволь. Если в алгорритме и коде нет ошибок, всё рассчитывается корректно.
видать, плохо насчитался, ежели не понимаешь, о каком переходном процессе идёт речь...
попытайся вникнуть:
странно тогда задавать вопросы
Разве я задавал какие-то вопросы?
Разве я задавал какие-то вопросы?
Знаете ли, вот этот ваш аргумент, ребята: "это неправильно и плохо, потому что я не могу это сделать"... вот он такой.
Ну нафига из ***шарики катать?
думаете это проблема индикаторов, а не собственных кривых рук?
Это был риторический вопрос, в посте выше расшифрован его смысл.
Знаете ли, вот этот ваш аргумент, ребята: "это неправильно и плохо, потому что я не могут это сделать"... вот он такой.
Ну нафига из ***шарики катать?
Прошу извинить меня, с большим уважением отношусь к специалистам здесь, в том числе и вампопробую сам выбраться
Прошу извинить меня, с большим уважением отношусь к специалистам здесь, в том числе и вампопробую сам выбраться
Разбираться со своими проблемами - это одна, а совсем другое - кричать на вест мир, что индикаторы это ***, только потому что не умеешь их готовить.
Так неверно!
Правильно так:
ma[i] = (1 - a) * price + a * ma[i+1]
т.е. необходим массив, необходимая глубина которого зависит от параметра а.
Иначе будет полная ерунда, во всяком случае, до тех пор, пока будет длиться переходный процесс, который может проходить довольно долго, в зависимости от параметра а.Всё это легко проверить, сравнив показания индикатора и соответствующие расчёты в эксперте.
И так тоже правильно.
Но можно обойтись и без массива.
Разбираться со своими проблемами - это одна, а совсем другое - кричать на вест мир, что индикаторы это ***, только потому что не умеешь их готовить.
ну вот опять, не было что индикатор ***и не правильно считается, он считает правильно, событие приходит с устаревшими данными, fxsaber в личке сразу понял и дал рекомендацию, только я в ней ничего не понялтут вообще есть еще кто профи?