Советник без индикатора.Возможно ли такое? - страница 6

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Dmitry Fedoseev:

Откуда я знаю о чем вы вообще ведете разговор?

странно тогда задавать вопросы

[Удален]  
PapaYozh:

Я в 2013 делал много разных расчетов в советниках. Насчитался вдоволь. Если в алгорритме и коде нет ошибок, всё рассчитывается корректно.

видать, плохо насчитался, ежели не понимаешь, о каком переходном процессе идёт речь...

попытайся вникнуть:


 
Fast235:

странно тогда задавать вопросы

Разве я задавал какие-то вопросы?

 
Dmitry Fedoseev:

Разве я задавал какие-то вопросы?

думаете это проблема индикаторов, а не собственных кривых рук?
 

Знаете ли, вот этот ваш аргумент, ребята: "это неправильно и плохо, потому что я не могу это сделать"... вот он такой.

Ну нафига из ***шарики катать?

 
Fast235:
думаете это проблема индикаторов, а не собственных кривых рук?

Это был риторический вопрос, в посте выше расшифрован его смысл.

 
Dmitry Fedoseev:

Знаете ли, вот этот ваш аргумент, ребята: "это неправильно и плохо, потому что я не могут это сделать"... вот он такой.

Ну нафига из ***шарики катать?

Прошу извинить меня, с большим уважением отношусь к специалистам здесь, в том числе и вам

попробую сам выбраться
 
Fast235:

Прошу извинить меня, с большим уважением отношусь к специалистам здесь, в том числе и вам

попробую сам выбраться

Разбираться со своими проблемами - это одна, а совсем другое - кричать на вест мир, что индикаторы это ***, только потому что не умеешь их готовить. 

 
Олег avtomat:

Так неверно!

Правильно так:

ma[i] = (1 - a) * price + a * ma[i+1]

т.е. необходим массив, необходимая глубина которого зависит от параметра а.

Иначе будет полная ерунда, во всяком случае, до тех пор, пока будет длиться переходный процесс, который может проходить довольно долго, в зависимости от параметра а

Всё это легко проверить, сравнив показания индикатора и соответствующие расчёты в эксперте.

И так тоже правильно.

Но можно обойтись и без массива.

double MA(double a, double price)
{
   double static ma = price;

   ma = (1 - a) * price + a * ma;
   return(ma);
}
 
Dmitry Fedoseev:

Разбираться со своими проблемами - это одна, а совсем другое - кричать на вест мир, что индикаторы это ***, только потому что не умеешь их готовить. 

ну вот опять, не было что индикатор ***и не правильно считается, он считает правильно, событие приходит с устаревшими данными, fxsaber в личке сразу понял и дал рекомендацию, только я в ней ничего не понял

тут вообще есть еще кто профи?
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