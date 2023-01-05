Возродить ли ветку "От теории к практике"? - страница 5

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Aleksey Nikolayev:
пилите, Шура, пилите

Слушаюсь.

Пока выходит вот так:

А у вас?

[Удален]  
Alexander_K:

Слушаюсь.

Пока выходит вот так:

А у вас?

Это Ваш Эксперт - такие чудеса творит?

 
SanAlex:

Это Ваш Эксперт - такие чудеса творит?

Ну, это трудно назвать "чудесами"... Но, все на реальном счете, без обмана. Работает ТС, которую, при желании, каждый может сделать сам, почитав мои статьи на СЛ и здесь.

[Удален]  
Alexander_K:

Ну, это трудно назвать "чудесами"... Но, все на реальном счете, без обмана. Работает ТС, которую, при желании, каждый может сделать сам, почитав мои статьи на СЛ и здесь.

Почему скрываете сигнал? - я бы подписался. 

[Удален]  
SanAlex:

Почему скрываете сигнал? - я бы подписался. 

Скрывает потому что это демо
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Скрывает потому что это демо

да, без разницы - я бы с демо копировал бы, - Главное что бы ТС была надёжной.

 
Alexander_K:

А у вас?

У нас - чувство ужаса от вашей просадки на треть при постоянном минимальном лоте)

Нужна диверсификация по видам систем (а не только по инструментам)

[Удален]  

я понимаю так, в теории идёт обсуждение всяких "X"  "Y" - а на практике уже создаётся Индикатор. Но пока, не появится Индикатор - то теория, это просто болтовня. 

 
Aleksey Nikolayev:

У нас - чувство ужаса от вашей просадки в треть при постоянном минимальном лоте)

Нужна диверсификация по видам систем (а не только по инструментам)

Да, было дело... У меня друг все слил на этих движениях, но я, вроде, выстоял...

Здесь проблема циклов рынка, с которой достаточно тяжело бороться.

 

поиск рулит!

да, не вроде просадку пока контролирует.... но это не точно! ))))

ЗЫ: сам сигнал


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