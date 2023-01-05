Возродить ли ветку "От теории к практике"? - страница 5
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пилите, Шура, пилите
Слушаюсь.
Пока выходит вот так:
А у вас?
Слушаюсь.
Пока выходит вот так:
А у вас?
Это Ваш Эксперт - такие чудеса творит?
Это Ваш Эксперт - такие чудеса творит?
Ну, это трудно назвать "чудесами"... Но, все на реальном счете, без обмана. Работает ТС, которую, при желании, каждый может сделать сам, почитав мои статьи на СЛ и здесь.
Ну, это трудно назвать "чудесами"... Но, все на реальном счете, без обмана. Работает ТС, которую, при желании, каждый может сделать сам, почитав мои статьи на СЛ и здесь.
Почему скрываете сигнал? - я бы подписался.
Почему скрываете сигнал? - я бы подписался.
Скрывает потому что это демо
да, без разницы - я бы с демо копировал бы, - Главное что бы ТС была надёжной.
А у вас?
У нас - чувство ужаса от вашей просадки на треть при постоянном минимальном лоте)
Нужна диверсификация по видам систем (а не только по инструментам)
я понимаю так, в теории идёт обсуждение всяких "X" "Y" - а на практике уже создаётся Индикатор. Но пока, не появится Индикатор - то теория, это просто болтовня.
У нас - чувство ужаса от вашей просадки в треть при постоянном минимальном лоте)
Нужна диверсификация по видам систем (а не только по инструментам)
Да, было дело... У меня друг все слил на этих движениях, но я, вроде, выстоял...
Здесь проблема циклов рынка, с которой достаточно тяжело бороться.
поиск рулит!
да, не вроде просадку пока контролирует.... но это не точно! ))))
ЗЫ: сам сигнал