АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Апрель 2021
Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов
чему мы очень рады)
Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов
коррекция неизбежна 😉
коррекция неизбежна 😉
бывает идет без отката - смотря какая коррекция
весело будет если пойдем к 5000 без значительных откатов
тут по сути мелкие коррекции с поводом прикупить
Апрель 2020 самый крутой
Вариант)
бывает идет без отката - смотря какая коррекция
весело будет если пойдем к 5000 без значительных откатов
тут по сути мелкие коррекции с поводом прикупить
Апрель 2020 самый крутой
Апрель вообще статистически вроде один из сильных месяцев по долгосрочной истории...
поэтому коррекция может быть уже в мае 😊
ну то есть я к тому что перекупленность в целом высокая сложилась, а экономика ещё так сильно не восстановилась, что как бы говорит о рисках коррекции...
Однако есть и такое мнение что 2021 год будет снова годом оптимизма и безудержного роста
https://www.profinance.ru/news/2021/04/02/c1o1-aktsii-peregrety-no-dlya-bychego-rynka-eto-ne-pomekha.html
- 2021.04.02
- Profinance.Ru
- www.profinance.ru
Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов
А не пора ли отскочить?
Злобный старик Байден ввел санкции
Это прекрасно , если рынок РФ будет падать будет чудесный повод прикупить что нибудь.
Спасибо тебе добрый старенький Байден. Почаще вводи санкции.
Злобный старик Байден ввел санкции
Это прекрасно , если рынок РФ будет падать будет чудесный повод прикупить что нибудь.
Спасибо тебе добрый старенький Байден. Почаще вводи санкции.
таки да! наконец-то
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов