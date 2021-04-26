АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Апрель 2021

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Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов

 
Yuriy Zaytsev:

Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов

чему мы очень рады)

 
Yuriy Zaytsev:

Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов

коррекция неизбежна 😉

 
transcendreamer:

коррекция неизбежна 😉

бывает идет без отката - смотря какая коррекция

весело будет если пойдем к 5000 без значительных  откатов

тут по сути мелкие коррекции с  поводом прикупить 

Апрель 2020 самый крутой

[Удален]  

Вариант)


 
FT: Сбербанк и Mail.Ru Group на грани развода в совместном предприятии стоимостью $1,6 млрд

– Амбиции Сбербанка превратиться в технологическую компанию потерпели еще один удар
– Это будет уже четвертый крах для Сбербанка после попыток с Alibaba, Яндексом и Ozon
– Сбербанк и Mail.Ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП
– Предметом спора стала стратегия убыточного СП на фоне конкуренции с Яндексом
– СП в 2020 году потеряло 37,6 млрд руб., став драйверов минусовой EBITDA банка в экосистеме
– Греф заявлял инвесторам, что к 2030 году 60% прибыли будет от нефинансовых сервисов
– При этом экосистема Сбербанка может не принести значимой прибыли до конца десятилетия
– На текущий момент компании пока не решили, как разделить свои активы
 
Yuriy Zaytsev:

бывает идет без отката - смотря какая коррекция

весело будет если пойдем к 5000 без значительных  откатов

тут по сути мелкие коррекции с  поводом прикупить 

Апрель 2020 самый крутой

Апрель вообще статистически вроде один из сильных месяцев по долгосрочной истории...

поэтому коррекция может быть уже в мае 😊

ну то есть я к тому что перекупленность в целом высокая сложилась, а экономика ещё так сильно не восстановилась, что как бы говорит о рисках коррекции...

 

Однако есть и такое мнение что 2021 год будет снова годом оптимизма и безудержного роста

https://www.profinance.ru/news/2021/04/02/c1o1-aktsii-peregrety-no-dlya-bychego-rynka-eto-ne-pomekha.html

Акции перегреты, но для бычьего рынка это не помеха
Акции перегреты, но для бычьего рынка это не помеха
  • 2021.04.02
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Кто-то считает, что рынок перегрет, а кто-то верит в безграничный энтузиазм розничного сегмента. Как бы там ни было ралли продолжается
 
Yuriy Zaytsev:

Фондовая Америка торгуется в плюсе, S&P 500 впервые превысил 4000 пунктов

А не пора ли отскочить?

 

Злобный старик Байден ввел санкции

Это прекрасно , если рынок РФ будет падать будет чудесный повод прикупить что нибудь.

Спасибо тебе добрый старенький Байден. Почаще вводи санкции. 


 
Yuriy Zaytsev:

Злобный старик Байден ввел санкции

Это прекрасно , если рынок РФ будет падать будет чудесный повод прикупить что нибудь.

Спасибо тебе добрый старенький Байден. Почаще вводи санкции. 


таки да! наконец-то

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