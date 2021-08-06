Небольшая правка кода советника.

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Всем привет!

Есть сеточник, но в сильном тренде он открывает слишком большую сетку.

Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?

Чтобы он не плюсовал 0.01 лот каждый раз, а только 0.01 всегда открывал?

И не пойму как увеличить расстояние между ордерами. Сейчас там около 50 пп на пятизнаке, слишком частит.

Робот старый, код небольшой в-принципе.

Файлы:
PROSTO.mq4  15 kb
 
Andrey Sayapin:

Всем привет!

Есть сеточник, но в сильном тренде он открывает слишком большую сетку.

Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?

Чтобы он не плюсовал 0.01 лот каждый раз, а только 0.01 всегда открывал?

И не пойму как увеличить расстояние между ордерами. Сейчас там около 50 пп на пятизнаке, слишком частит.

Робот старый, код небольшой в-принципе.

какой удивительно энергоэффективный код..

Экономит матрицы мониторов..все переменные не больше двух символов.

Поди на кнопочном телефоне писался :-)

 
Andrey Sayapin:

Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?

как увеличить расстояние между ордерами

Лот для всей сетки стандартный и новый параметр дистанции

Файлы:
PROSTO2.mq4  16 kb
 
Maxim Kuznetsov:

какой удивительно энергоэффективный код..

Экономит матрицы мониторов..все переменные не больше двух символов.

Поди на кнопочном телефоне писался :-)

Да роботу уже лет 10 этому)

 
FXwin:

Лот для всей сетки стандартный и новый параметр дистанции

Огромное спасибо!!!

 

И ещё небольшой вопрос, бот стоит на ВПС, но на выходные отключаю, заново включаю потом.

И порой пишет "С момента старта прошло 4 дня, работа советника остановлена"....в коде есть такая строчка.


За что она отвечает и что подразумевает?

 
Andrey Sayapin:

И порой пишет "С момента старта прошло 4 дня, работа советника остановлена"....в коде есть такая строчка.

За что она отвечает и что подразумевает?

Это ограничение работы советника, тестовый режим, типа посмотрел его работу в реале 4 дня и теперь покупай за 100$))

Убрать?

 
FXwin:

Это ограничение работы советника, тестовый режим, типа посмотрел его работу в реале 4 дня и теперь покупай за 100$))

Убрать?

Там в начале можно его работу по времени сделать, поставил до конца 2021 года, а та штука всё-равно вылазит.

Если это можно убрать, буду несказанно рад)

 
Andrey Sayapin:

Там в начале можно его работу по времени сделать

Если это можно убрать, буду несказанно рад)

Торговля по времени с 01:00 до 22:00 имеется ввиду?

Ограничение тестового режима уберу

 
FXwin:

Торговля по времени с 01:00 до 22:00 имеется ввиду?

Ограничение тестового режима уберу

Вот эта строка, как я понял:

string Dts = "03.04.2021";

Если там оставить ту дату к примеру, то 3 апреля 2021 года советник должен прекратить работу и писать: Trial version, the runtime has expired. Please buy the full version 

 
Andrey Sayapin:

советник должен прекратить работу и писать: Trial version, the runtime has expired. Please buy the full version 

Все ограничения убрал
Советник будет торговать в любое время и на любом счёте


Файлы:
PROSTO_v3.mq4  13 kb
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