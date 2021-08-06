Небольшая правка кода советника.
Всем привет!
Есть сеточник, но в сильном тренде он открывает слишком большую сетку.
Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?
Чтобы он не плюсовал 0.01 лот каждый раз, а только 0.01 всегда открывал?
И не пойму как увеличить расстояние между ордерами. Сейчас там около 50 пп на пятизнаке, слишком частит.
Робот старый, код небольшой в-принципе.
какой удивительно энергоэффективный код..
Экономит матрицы мониторов..все переменные не больше двух символов.
Поди на кнопочном телефоне писался :-)
Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?
как увеличить расстояние между ордерами
Лот для всей сетки стандартный и новый параметр дистанции
какой удивительно энергоэффективный код..
Экономит матрицы мониторов..все переменные не больше двух символов.
Поди на кнопочном телефоне писался :-)
Да роботу уже лет 10 этому)
Лот для всей сетки стандартный и новый параметр дистанции
Огромное спасибо!!!
И ещё небольшой вопрос, бот стоит на ВПС, но на выходные отключаю, заново включаю потом.
И порой пишет "С момента старта прошло 4 дня, работа советника остановлена"....в коде есть такая строчка.
За что она отвечает и что подразумевает?
И порой пишет "С момента старта прошло 4 дня, работа советника остановлена"....в коде есть такая строчка.
За что она отвечает и что подразумевает?
Это ограничение работы советника, тестовый режим, типа посмотрел его работу в реале 4 дня и теперь покупай за 100$))
Убрать?
Это ограничение работы советника, тестовый режим, типа посмотрел его работу в реале 4 дня и теперь покупай за 100$))
Убрать?
Там в начале можно его работу по времени сделать, поставил до конца 2021 года, а та штука всё-равно вылазит.
Если это можно убрать, буду несказанно рад)
Там в начале можно его работу по времени сделать
Если это можно убрать, буду несказанно рад)
Торговля по времени с 01:00 до 22:00 имеется ввиду?
Ограничение тестового режима уберу
Торговля по времени с 01:00 до 22:00 имеется ввиду?
Ограничение тестового режима уберу
Вот эта строка, как я понял:
string Dts = "03.04.2021";
Если там оставить ту дату к примеру, то 3 апреля 2021 года советник должен прекратить работу и писать: Trial version, the runtime has expired. Please buy the full version
советник должен прекратить работу и писать: Trial version, the runtime has expired. Please buy the full version
Все ограничения убрал
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Всем привет!
Есть сеточник, но в сильном тренде он открывает слишком большую сетку.
Кто-нибудь может убрать увеличение лотности?
Чтобы он не плюсовал 0.01 лот каждый раз, а только 0.01 всегда открывал?
И не пойму как увеличить расстояние между ордерами. Сейчас там около 50 пп на пятизнаке, слишком частит.
Робот старый, код небольшой в-принципе.