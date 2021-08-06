Небольшая правка кода советника. - страница 2
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Очень благодарю!!!
Но не сочтите за наглость, а как сделать, чтобы просто записал дату в исходный код, мол 26 апреля 2021, робот перестанет открывать сделки и будет писать: Я устал, я ухожу)?
Я так понял в изначальном коде это было, но ещё лишние строки какие про 4 дня.
как сделать, чтобы просто записал дату в исходный код, мол 26 апреля 2021, робот перестанет открывать сделки?
Ограничил
В начале кода указать нужные данные
Ограничил
В начале кода указать нужные данные
От души друг!!!