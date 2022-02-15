Индикаторы: Trend direction and force - DSEMA smoothed
Привет, Роман, в вашем коде определенно слишком много символов...
или все они нужны?
Использовались оригинальные названия Mladena. Ничего не менял, только поменял направление массивов. Они в MT4 и в MT5 разные. В MT4 нулевой элемент в начале, а в MT5 нулевой в конце графика.
хорошо, я никогда раньше не видел специальных символов в именах переменных ;)
Век живи, век учись. Для меня это тоже новость.
Для простоты понимания, просто уберите все символы и оставьте простые переменные Присвоив буферам порядковые или оригинальные имена, например:
SetIndexBuffer(0,valUP); SetIndexBuffer(1,valMID); SetIndexBuffer(2,valDN);
Господа,кто может переписать данный индикатор под терминал Альфаброкера, альфадирект4?
Господин, конечно, не мое дело, но зачем Вам нужна такая дичь как Ваш альфадирект? Поищите, скорее всего там есть другие терминалы, более доступные. Если всё же никак нельзя подключиться у этого брокера на адекватном терминале, тогда пишется коннектор с Вашего альфадирект в более достойный терминал. Ну, и, наконец, если Вас всё же интересует такая эксклюзивная экзотика, и Вам нужно продукт только под данный терминал, Вы обращаетесь к любому адекватному программисту. Как правило на всякую дичь у нормальных людей душа не лежит. Поэтому мало кто в этом разбирается, но не страшно. Если программист хороший, то он легко и быстро освоит подобного рода экзотику. Потом Вы будите к нему обращаться и он Вам будет реализовывать любые Ваши веления. С Уважением.
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Trend direction and force - DSEMA smoothed:
Версия для MT4 индикатора от Mladen Rakic
Автор: ROMAN KIVERIN