VPS, linux и MT5. - страница 4
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решил проверить как работает мт5 в Linux Mint 19.3
установка терминала прошла как обычная установка без проблем - после, терминал обновился как обычно, всё работает отлично!
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запустил тестер - тоже, отлично работает!
решил проверить как работает мт5 в Linux Mint 19.3
установка терминала прошла как обычная установка без проблем - после, терминал обновился как обычно, всё работает отлично!
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запустил тестер - тоже, отлично работает!
Вы сколько уже минтом пользуетесь? У меня минт через несколько месяцев начинал тормозить. Разные версии. Весь гуи заметно тормозить начинает, раздражающе. Никаких программ не ставил. Я так пользуюсь, ставлю ос, ставлю нужные проги, и потом вообще ничего не трогаю. И сначала всё хорошо, а после недель или месяцев начинается тормоз гуи. Не уверен на счёт проблем с оборудованием, ведь другие дистрибутивы так себя не ведут, файловая система везде ext4. Оставляю треть ssd свободным всегда, как положено, даже с запасом. Не понял почему так. И даже не могу найти этому какое-либо объяснение, ведь моно-ядро вроде неизменное остаётся. Не помню только что было с обновлениями. Сейчас посмотрел бегло, вроде в минте нет rolling обновлений, а сам не ставил их. Может сейчас ушло это, давно не ставил его после таких фортелей. Может всё таки что-то с накопителем, потому что он ошибки чтения даёт миллионами, но утилитой забраковал плохие ячейки. Но непонятно почему именно минт тормозить начинает, а остальное нет.
Ветку не читал полностью, но если еще не ответили.
Данная проблема связана с несовместимостью со старым Wine. В debian/ubuntu подобных дистрибутивах старых версий решается подключением репозиториев wine и установкой свежей версии. Запуск MetaTrader на подобных системах лучше вообще не осуществлять, а купить нормальный сервер на Windows Server для нативной работы.
Вы сколько уже минтом пользуетесь?
установил линукс что бы найти какие нибудь программки - починить жёсткий диск . А-тормозит у меня тоже, я грешу на неисправный диск. Он у меня с виндой был - тормозит конкретно с линуксом не так сильно тормозит.