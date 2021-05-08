Индикаторы: 3D график

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3D график:

Строим 3D графики

3D график

Автор: ROMAN KIVERIN

 
Картинка красивая. Что-то из математической физики или гидродинамики. А пользоваться как ей можно?
 
Inquiring:
Картинка красивая. Что-то из математической физики или гидродинамики. А пользоваться как ей можно?

Это шаблон по которому можно рисовать графики. Для пользователей прикладного значения не имеет.

 
ROMAN KIVERIN:

Это шаблон по которому можно рисовать графики. Для пользователей прикладного значения не имеет.

Если это теория, то, может, Вы и с теорией поля знакомы?
 
Inquiring:
Если это теория, то, может, Вы и с теорией поля знакомы?

Нет это не теория.

 
ROMAN KIVERIN:

Нет это не теория.

Жаль, что теорией не интересуетесь.
Файлы:
c0zvspv_x022d.jpg  871 kb
 
Inquiring:
Жаль, что теорией не интересуетесь.

Изначально желания как-то выпендриваться не было. Просто на скорую руку написал индикатор, который отслеживает результаты советника в графическом виде. Получилось что-то похожее на скрин ниже

Скрин

Сама система такого представления мне очень понравилась. Пока не видел чтобы кто-то рисовал 3Д графики. Решил поделиться. 

Получилось что для оценки, достаточно рисовать простые поверхности, без всякой трассировки и цветов. Данную задачу представленная работа перекрывает с головой.

Ещё раз повторюсь это графическое представление результатов для анализа эффективности советников. Не более того. Конечно, можно строить и более красивые картинки. Но что касается прикладных задач, направление, связанное с отображением цветных графиков, имеет очень узкий интерес. И это совсем не требуется.

 
ROMAN KIVERIN:

Изначально желания как-то выпендриваться не было. Просто на скорую руку написал индикатор, который отслеживает результаты советника в графическом виде. Получилось что-то похожее на скрин ниже

Сама система такого представления мне очень понравилась. Пока не видел чтобы кто-то рисовал 3Д графики. Решил поделиться. 

Получилось что для оценки, достаточно рисовать простые поверхности, без всякой трассировки и цветов. Данную задачу представленная работа перекрывает с головой.

Ещё раз повторюсь это графическое представление результатов для анализа эффективности советников. Не более того. Конечно, можно строить и более красивые картинки. Но что касается прикладных задач, направление, связанное с отображением цветных графиков, имеет очень узкий интерес. И это совсем не требуется.

Никогда не было желания вникнуть в сущность волнового процесса? Например, изучить волны Эллиотта, или работу чисел Фибоначчи, золотого сечения. Или нет времени и желания?
 
Inquiring:
Никогда не было желания вникнуть в сущность волнового процесса? Например, изучить волны Эллиотта, или работу чисел Фибоначчи, золотого сечения. Или нет времени и желания?

Было, но в самом начале пути. Со временем отпало как бесполезное.

 
ROMAN KIVERIN:

Было, но в самом начале пути. Со временем отпало как бесполезное.

Согласен с Вами, что изучение теории не всегда приносит пользу, но не на 100%. Если разрешите, я скину Вам в личную почту пару картинок с комментариями,   и если заинтересуетесь, продолжим разговор.

 
Inquiring:

Согласен с Вами, что изучение теории не всегда приносит пользу, но не на 100%. Если разрешите, я скину Вам в личную почту пару картинок с комментариями,   и если заинтересуетесь, продолжим разговор.

Ок

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