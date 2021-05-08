Индикаторы: 3D график
Картинка красивая. Что-то из математической физики или гидродинамики. А пользоваться как ей можно?
Это шаблон по которому можно рисовать графики. Для пользователей прикладного значения не имеет.
Это шаблон по которому можно рисовать графики. Для пользователей прикладного значения не имеет.
Если это теория, то, может, Вы и с теорией поля знакомы?
Нет это не теория.
Нет это не теория.
Жаль, что теорией не интересуетесь.
Изначально желания как-то выпендриваться не было. Просто на скорую руку написал индикатор, который отслеживает результаты советника в графическом виде. Получилось что-то похожее на скрин ниже
Сама система такого представления мне очень понравилась. Пока не видел чтобы кто-то рисовал 3Д графики. Решил поделиться.
Получилось что для оценки, достаточно рисовать простые поверхности, без всякой трассировки и цветов. Данную задачу представленная работа перекрывает с головой.
Ещё раз повторюсь это графическое представление результатов для анализа эффективности советников. Не более того. Конечно, можно строить и более красивые картинки. Но что касается прикладных задач, направление, связанное с отображением цветных графиков, имеет очень узкий интерес. И это совсем не требуется.
Изначально желания как-то выпендриваться не было. Просто на скорую руку написал индикатор, который отслеживает результаты советника в графическом виде. Получилось что-то похожее на скрин ниже
Сама система такого представления мне очень понравилась. Пока не видел чтобы кто-то рисовал 3Д графики. Решил поделиться.
Получилось что для оценки, достаточно рисовать простые поверхности, без всякой трассировки и цветов. Данную задачу представленная работа перекрывает с головой.
Ещё раз повторюсь это графическое представление результатов для анализа эффективности советников. Не более того. Конечно, можно строить и более красивые картинки. Но что касается прикладных задач, направление, связанное с отображением цветных графиков, имеет очень узкий интерес. И это совсем не требуется.
Никогда не было желания вникнуть в сущность волнового процесса? Например, изучить волны Эллиотта, или работу чисел Фибоначчи, золотого сечения. Или нет времени и желания?
Было, но в самом начале пути. Со временем отпало как бесполезное.
Было, но в самом начале пути. Со временем отпало как бесполезное.
Согласен с Вами, что изучение теории не всегда приносит пользу, но не на 100%. Если разрешите, я скину Вам в личную почту пару картинок с комментариями, и если заинтересуетесь, продолжим разговор.
Согласен с Вами, что изучение теории не всегда приносит пользу, но не на 100%. Если разрешите, я скину Вам в личную почту пару картинок с комментариями, и если заинтересуетесь, продолжим разговор.
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3D график:
Строим 3D графики
Автор: ROMAN KIVERIN