Перенос подписки

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Здравствуйте, не получается перенести подписку к другому провайдеру, как это сделать?
 

Если это подписка на MQL5 VPS, то можно перевести подписку на VPS на другой VPS сервер, или перевести VPS подписку с одного своего торгового счета на другой:  https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions

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Если это подписка на сигнал, то эту подписку можно перенести на другой свой же торговый счет (подписка Метатрейдером 4 - только на другой счет тоже в МТ4; подписка в МТ5 - только на другой счет MT5):  https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions

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Перевести подписку с одного сигнала на другой (поменять сигнал на который подписались) - нельзя.

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Подписка на сигнал возврата

Элени Анна Брану , 2019.01.22 10:19

Если вы откажетесь от подписки в течение 24 часов с момента первоначальной подписки, вы получите автоматический полный возврат средств.


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