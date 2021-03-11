Перенос подписки
Если это подписка на MQL5 VPS, то можно перевести подписку на VPS на другой VPS сервер, или перевести VPS подписку с одного своего торгового счета на другой: https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
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Если это подписка на сигнал, то эту подписку можно перенести на другой свой же торговый счет (подписка Метатрейдером 4 - только на другой счет тоже в МТ4; подписка в МТ5 - только на другой счет MT5): https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions
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Перевести подписку с одного сигнала на другой (поменять сигнал на который подписались) - нельзя.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Элени Анна Брану , 2019.01.22 10:19
Если вы откажетесь от подписки в течение 24 часов с момента первоначальной подписки, вы получите автоматический полный возврат средств.
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