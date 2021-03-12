Ищу партнера-программиста для создания автоматической торговой системы на основе межрыночного анализа облигаций, товаров, акций и валют. - страница 4
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ну акции роснефти за последний год выросли больше в процентах, чем нефть.
Так же опередила другие нефтяные компании РФ по доходности акций.
Опять мимо. Биржа это не ваше.
1.Я пересмотрел еще раз - цена на нефть долларах выросла больше, чем Роснефть в рублях за последний год, после введения санкций 18.02.2020г., т.е. Роснефть отстает в росте от нефти. Не нужно врать!
2.Я сам разберусь, что мое, а что не мое.
3.Повторюсь: кто хочет решить проблему - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.
4.Есть общая закономерность и она на лицо, а найти исключения всегда можно, только зачем брать исключения, чтобы уколоть?
5.Попытки уколоть есть - но они пролетают мимо. Чего и Вам желаю! Удачи!
Дак сравни с 2014 года (можно раньше) все нефтяные компашки из рф.
Год выбрал именно из-за санкций, которые вы упомянали.
Возьмем брент и роснефть. Цена за акцию в долларах выросла на 20%(без учета дивидендов). Нефть в долларах упала на 30%.
Продолжать или сами начнете включать голову.
Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.
Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?
Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.
Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?
Вот доказательство корреляций Российских и Американских компаний к нефти и описаны причины их расхождений, с графиками:
https://thewallstreet.pro/archives/16958
Хотя скорость роста и падения различны.
С не конструктивом - переберитесь в другую тему и там мозги кому-нибудь попытайтесь прокомпостировать, может еще раз нарвётесь!
Я с Вами прощаюсь! Не пишите больше.
Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.
Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?
Я знаю что такое корреляция, автокореляция, дисперия стандартное отклонение..... В универе проходили основы мат стата.
Знаю как считать. Знаю их физический смысл.
Считал их в mt4-5 .
А вы доходность считаете в корреляциях или в чем?
Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.
Статьи какие-то кидают. Если своих мозгов нет , то статьи читаем?
Каждый сам отвечает за свои действия, поэтому нужно думать СВОЕЙ головой а не статьи читать.
Я знаю что такое корреляция, автокореляция, дисперия стандартное отклонение..... В универе проходили основы мат стата.
Знаю как считать. Знаю их физический смысл.
Считал их в mt4-5 .
А вы доходность считаете в корреляциях или в чем?
Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.
Статьи какие-то кидают. Если своих мозгов нет , то статьи читаем?
Каждый сам отвечает за свои действия, поэтому нужно думать СВОЕЙ головой а не статьи читать.
1.Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.
Это же и есть разница цен на 2 актива! Это просто Ужас! Это не корреляция.
2.А статьи я для доказательства предоставил и своей головой думаю, не нужно меня оскорблять... Я предоставил доказательства своих рассуждений и наблюдений против Ваших претензий - и это факт.
И то, что огромное количество компаний оказалось на грани банкротства (Во что Вы поверить не могли, включая Русснефть) - предоставил.
И то, что есть сильная корреляция - доказательства предоставил! Мне не зачем Вам доказывать очевидное - Вы не конструктивны!
Не отнимайте больше моё и свое время.
Я же попросил, больше не писать! Не пишите больше, мне не конструктив не нужен!
1.Я пересмотрел еще раз - цена на нефть долларах выросла больше, чем Роснефть в рублях за последний год, после введения санкций 18.02.2020г., т.е. Роснефть отстает в росте от нефти. Не нужно врать!
Врать очень плохо. Вы дурак или прикидываетесь?
Доходность роснефти 113% (без учета дивов, с дивами больше), брент 99%.
У вас есть возможность посчитать, перепроверить. Вдруг я опять вру.
А что календарный год с 18 марта начинается? Я считал с 12 марта.
Ого, акции нефтянки коррелируют с ценами на нефть! Всё, ушёл пилить грааль...
С нами не забудь поделится.
Не всегда коррелируют. Хотя говорили что всегда.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу партнера-программиста для создания автоматической торговой системы на основе межрыночного анализа облигаций, товаров, акций и валют.
Evgeny Belyaev, 2021.03.10 16:26
Сравните график русснефть( -52%) и нефти за пол года, движутся в разные стороны.