Ищу партнера-программиста для создания автоматической торговой системы на основе межрыночного анализа облигаций, товаров, акций и валют. - страница 4

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Evgeny Belyaev:

ну акции роснефти за последний год выросли больше в процентах, чем нефть. 

Так же опередила другие нефтяные компании РФ по доходности акций.

Опять мимо. Биржа это не ваше.

1.Я пересмотрел еще раз - цена на нефть долларах выросла больше, чем Роснефть в рублях за последний год, после введения санкций 18.02.2020г., т.е. Роснефть отстает в росте от нефти. Не нужно врать! 

2.Я сам разберусь, что мое, а что не мое.

3.Повторюсь: кто хочет решить проблему - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины.

4.Есть общая закономерность и она на лицо, а найти исключения всегда можно, только зачем брать исключения, чтобы уколоть?

5.Попытки уколоть есть - но они пролетают мимо. Чего и Вам желаю! Удачи!

 
Evgeny Belyaev:

Дак сравни с 2014  года (можно раньше) все нефтяные компашки из рф.

Год выбрал именно из-за санкций, которые вы упомянали.

Возьмем брент и роснефть. Цена за акцию в долларах выросла на 20%(без учета дивидендов). Нефть в долларах упала на 30%.

Продолжать или сами начнете включать голову.

Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.

Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?

 
1Vitaliy777:

Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.

Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?

Вот доказательство корреляций Российских и Американских компаний к нефти и описаны причины их расхождений, с графиками:

https://thewallstreet.pro/archives/16958

Хотя скорость роста и падения различны.

С не конструктивом - переберитесь в другую тему и там мозги кому-нибудь попытайтесь прокомпостировать, может еще раз нарвётесь!

Я с Вами прощаюсь! Не пишите больше.

Как зависят акции нефтегазовых компаний от цен на нефть?
Как зависят акции нефтегазовых компаний от цен на нефть?
  • 2019.06.18
  • thewallstreet.pro
Мы решили провести небольшое исследование, чтобы выяснить, как цены акций российских нефтяных компаний коррелируют с ценой на нефть в рублях. Какие бумаги более подвержены изменению цен, а какие менее. Также бонусом глянем на корреляцию нефти с западными нефтяными компаниями. Итак, для анализа будем пользоваться процентными графиками из tradingview. За точку отсчета выберем начало 2011 года,...
 
1Vitaliy777:

Я же писал про корреляцию, а он опять про разницу цен! Почитайте, что такое корреляция и что такое разница цен.

Это Вам нужно голову включить а не мне! Может после третьего раза дойдет?

Я знаю что такое корреляция, автокореляция, дисперия стандартное отклонение..... В универе проходили основы мат стата.

Знаю как считать. Знаю их физический смысл.

Считал их в mt4-5 .

А вы доходность считаете в корреляциях или в чем? 

Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.

Статьи какие-то кидают. Если своих мозгов нет , то статьи читаем?

Каждый сам отвечает за свои действия, поэтому нужно думать СВОЕЙ головой а не статьи читать.

 
Evgeny Belyaev:

Я знаю что такое корреляция, автокореляция, дисперия стандартное отклонение..... В универе проходили основы мат стата.

Знаю как считать. Знаю их физический смысл.

Считал их в mt4-5 .

А вы доходность считаете в корреляциях или в чем? 

Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.

Статьи какие-то кидают. Если своих мозгов нет , то статьи читаем?

Каждый сам отвечает за свои действия, поэтому нужно думать СВОЕЙ головой а не статьи читать.

1.Я про разницу цен не говорил, только про доходность в долларах.

Это же и есть разница цен на 2 актива! Это просто Ужас! Это не корреляция.

2.А статьи я для доказательства предоставил и своей головой думаю, не нужно меня оскорблять... Я предоставил доказательства своих рассуждений и наблюдений против Ваших претензий - и это факт.

И то, что огромное количество компаний оказалось на грани банкротства (Во что Вы поверить не могли, включая Русснефть) - предоставил.

И то, что есть сильная корреляция - доказательства предоставил! Мне не зачем Вам доказывать очевидное - Вы не конструктивны!

Не отнимайте больше моё и свое время.

Я же попросил, больше не писать!  Не пишите больше, мне не конструктив не нужен!

 
1Vitaliy777:

1.Я пересмотрел еще раз - цена на нефть долларах выросла больше, чем Роснефть в рублях за последний год, после введения санкций 18.02.2020г., т.е. Роснефть отстает в росте от нефти. Не нужно врать! 

Врать очень плохо. Вы дурак или прикидываетесь?

Доходность роснефти 113% (без учета дивов, с дивами больше), брент 99%.

У вас есть возможность посчитать, перепроверить. Вдруг я опять вру.

А что  календарный год с 18 марта начинается? Я считал с 12 марта.

 
Ого, акции нефтянки коррелируют с ценами на нефть! Всё, ушёл пилить грааль...
 
Aleksey Mavrin:
Ого, акции нефтянки коррелируют с ценами на нефть! Всё, ушёл пилить грааль...

С нами не забудь поделится.

Не всегда коррелируют. Хотя говорили что всегда.

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