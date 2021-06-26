Кто-нибудь пробовал с мизерной суммы разогнать депозит до приличных сумм? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так и знал
самое худшее что можно было придумать )
у меня знакомый так торгует, уже лям слил на протяжении года
Если у него есть 100 тыщ реала, дайте ему мой контакт - я разгоню их до ляма за 2-3 месяца.
так и знал
самое худшее что можно было придумать )
у меня знакомый так торгует, уже лям слил на протяжении года
От того, что там где дно, может быть ещё 3-4 дна.
Это работает только во флете в жёстком канале, то есть - не долго.
Вот так вот. А вы что думаете?
)
Так предлагаю же инвестицию, но отзыв с гарантиями отсутствует
)
Ага, девушка выиграла 94 ляма - сумма, которой хватит и на себя и на родственников на целую жизни. Но нет, она не ищет легких путей. Она исполнила мечту - косметологический кабинет. Теперь, вместо того, чтобы жить, сидит в три погибели - спину гнет и в увеличительное стекло прыщи рассматривает.
Наверно это реклама лотереи.
Это был пример разгона минимального депозита)
Кто-нибудь пробовал с мизерной суммы разогнать депозит до приличных сумм?
В благословенное время, когда ДЦ еще не умели противостоять моему арбитражу, я положил на центовый счет 125 долларовых центов и за 8 месяцев довел до суммы 1 089 521.57 центов, или почти 11 тыс USD. Правда, кроме этих центов, была еще доливка за счет ДЦ - 5 раз занимал у них первое место в периодическом конкурсе с призом 100 USD.
Я сотни раз заливал маленькие суммы: когда был побогаче, заливал 50$ и их пару раз разгонял до 1000$, даже выводил пару раз. Но потом всё равно заводил большую часть выведенного; когда обеднел, то уже по 1000р заливал - разгонял до 12000, 7000, 5000, но потом всё равно сливал в ноль.
Я пришёл к выводу, что разогнать маленькие суммы до больших математически невозможно.
Затем я стал разгонять с средним и малым риском круные суммы, но уже на демо - и эффект был. Я разогнал 100 тысяч рублей до 850 тысяч. Но потом слил всё, так как увеличил в 5 раз риск и начал тильтовать - не давать прибыли течь, недобирал прибыль. А это, как известно, основная причина сливов.
В итоге, я понял, что с мизерной прибыли высокорисково разогнаться невозможно на длительном промежутке времени. Разогнать малорисково уже возможно, но нужно давать прибыли течь жёстко, иначе будет отрицательный математический ожидание. А нам ведь нужно создать положительное математическое ожидание - чтобы прибыль затягивалась на наш баланс.
Вот так вот. А вы что думаете?
Я в игре))
Обожаю разгонять мелкие депозиты в дцфоре)
Так предлагаю же инвестицию, но отзыв с гарантиями отсутствует
Насчет гарантий - это к Всевышнему.
Насчет гарантий - это к Всевышнему.
Есть опыт? Поделитесь...