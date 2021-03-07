Помогите найти индикатор.MACD

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Всем Привет)

Помогите найти индикатор.
Нужен индикатор очень похожий на  "awesome oscillator alert zero line" только не awesome а MACD.

Алерт Должен появляться сразу как только появляется первая палка (Обьём) после нулевой линии.

Awesome Oscillator - Индикаторы Билла Вильямса - Справка по MetaTrader 5
Awesome Oscillator - Индикаторы Билла Вильямса - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Технический Индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по...
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XP52200:

Всем Привет)

Помогите найти индикатор.
Нужен индикатор очень похожий на  "awesome oscillator alert zero line" только не awesome а MACD.

Алерт Должен появляться сразу как только появляется первая палка (Обьём) после нулевой линии.

а такой не пойдёт?  https://www.mql5.com/ru/code/19302

MACD_Crossing_the_zero_level_2clr_candlesf_MACD

MACD Crossing the zero level (color candles)
MACD Crossing the zero level (color candles)
  • www.mql5.com
Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.
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а вот ещё добавил из этого Индикатора  https://www.mql5.com/ru/code/17091 Алерт 

alert

alert 2

WeightOscillator_Alert
WeightOscillator_Alert
  • www.mql5.com
Трендовый индикатор WeightOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
 
SanAlex:

а вот ещё добавил из этого Индикатора  https://www.mql5.com/ru/code/17091 Алерт 


Да вроде оно....но он на MT5 а мне на MT4 надо найти))))

 
Пересечение индикатором MACD нуля, это тоже самое, что и пересечение двух МА.
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