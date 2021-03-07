Помогите найти индикатор.MACD
XP52200:
Помогите найти индикатор.
Всем Привет)
Помогите найти индикатор.
Нужен индикатор очень похожий на "awesome oscillator alert zero line" только не awesome а MACD.
Алерт Должен появляться сразу как только появляется первая палка (Обьём) после нулевой линии.
а такой не пойдёт? https://www.mql5.com/ru/code/19302
MACD Crossing the zero level (color candles)
- www.mql5.com
Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.
а вот ещё добавил из этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/17091 Алерт
WeightOscillator_Alert
- www.mql5.com
Трендовый индикатор WeightOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Файлы:
SanAlex:
а вот ещё добавил из этого Индикатора https://www.mql5.com/ru/code/17091 Алерт
Да вроде оно....но он на MT5 а мне на MT4 надо найти))))
Пересечение индикатором MACD нуля, это тоже самое, что и пересечение двух МА.
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Всем Привет)
Помогите найти индикатор.
Нужен индикатор очень похожий на "awesome oscillator alert zero line" только не awesome а MACD.
Алерт Должен появляться сразу как только появляется первая палка (Обьём) после нулевой линии.