Где взять время с миллисекундами? - страница 2

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Для информации - в МТ5 мы разгоняем системный таймер и GetTickCount с точностью до 1 мс.

Подумаем над добавлением функции точного времени в MQL5.
 

Чтобы получить более подходящий совет скажите для чего вам надо знать время с такой точностью.

Любители WinApi забывают о том, что .dll вызывается исключительно по какому либо событию. Чаще всего это приход нового тика. А если в это время нужно именно в этот момент, то не́зачем городить огород и проще взять из структуры MqlTick

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
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Структура для получения текущих цен - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Renat Fatkhullin:
Для информации - в МТ5 мы разгоняем системный таймер и GetTickCount с точностью до 1 мс.

Подумаем над добавлением функции точного времени в MQL5.

Как вариант, предлагаю добавить в структуру MqlDateTime

 
secret:
Windows многозадачная, в ней работают (последовательно переключаются) десятки процессов. Поэтому даже если счетчик компьютера изменится, ваш процесс узнает об этом только на N миллисекунд позже, причем N непостоянно и точность его не гарантирована.

Нет.

Запустите в непрерывном цикле вывод значений времени из dll и GetTickCount и вы увидите, что одно меняется с шагом в 1 мс, а второе меняется прыжками по 15-16.

Это конкретно особенность этой функции.

Кстати частота вызовы OnTimer тоже ограничены этим шагом. Даже при EventSetMillisecondsTimer( 1 ) пауза все равно 15-16 мс, это на картинке выше видно: 492,508,523,539. Простым способом сделать интервал вызова OnTimer меньше 15-16 мс нельзя.

А вот Sleep() можно сделать меньшим, он ограничен только таймером операционной системы, который до периода 0,5 мс разгоняется.

Насчет многозадачности - если компьютер "просто включен" и не занят какой-нибудь задачей на всех ядрах, то N, про который вы пишите, может быть меньше 1 мс.

 
Renat Fatkhullin:
Для информации - в МТ5 мы разгоняем системный таймер и GetTickCount с точностью до 1 мс.

Подумаем над добавлением функции точного времени в MQL5.

Это было бы очень здорово.

А то чтобы получить частоту вызовов OnTimer выше 15 мс приходится городить огород с ChartEvents.

А в бесконечном цикле со Sleep нельзя получать торговые транзакции и стаканы.


Кстати не будете ли столь любезны подтвердить или опровергнуть мою догадку, что у событий графика, торговых транзакций и стаканов общая очередь событий? При перегрузке очереди графика с помощью EventChartCustom пропускать транзакции начинает.


И может не останавливаться на 1 мс? Предел системного таймера обычно 0,5 мс.

 
Ilya Baranov:

Насчет многозадачности - если компьютер "просто включен" и не занят какой-нибудь задачей на всех ядрах, то N, про который вы пишите, может быть меньше 1 мс.

Да. Но если загрузить, то в этих 1мс из dll тоже начнутся пропуски.

 
Alexey Viktorov:

Чтобы получить более подходящий совет скажите для чего вам надо знать время с такой точностью.

Любители WinApi забывают о том, что .dll вызывается исключительно по какому либо событию. Чаще всего это приход нового тика. А если в это время нужно именно в этот момент, то не́зачем городить огород и проще взять из структуры MqlTick

В MqlTick приходит отметка времени, выставленная по системному таймеру сервера. Насколько он синхронизирован с астрономическим временем, большой вопрос. Ответ на него я искал в 2016. Заскриншотил окна обзора рынка одновременно работающих 31 терминала на одном экране компьютера. Вручную переписал время, которое дают ДЦ в один момент, и вручную занес в таблицу для 25 валютных пар. Посчитал  отклонение от среднего для 25 пар. Вот эти данные, по вертикали - секунды.


Видно, что сдвиги таймеров ДЦ носят систематический характер, то есть налицо общий сдвиг таймера для всех 25 валютных пар в одном ДЦ.

Причина, по которой ДЦ не хотят синхронизировать свое время с астрономическим, может относиться к правилам разбора претензий (по лог-файлам сервера), к халатности сотрудников и пр. Но реальность такова. Публичное котирование очень непопулярно среди ДЦ. Какие уж тут миллисекунды брать в структуре MqlTick... Поэтому приходится самостоятельно синхронизировать время системного таймера (у меня выходит до 12 мс) с астрономическим и проставлять штамп времени по моменту, когда информация становится доступной для анализа.

 
Vladimir:

В MqlTick приходит отметка времени, выставленная по системному таймеру сервера. Насколько он синхронизирован с астрономическим временем, большой вопрос. Ответ на него я искал в 2016. Заскриншотил окна обзора рынка одновременно работающих 31 терминала на одном экране компьютера. Вручную переписал время, которое дают ДЦ в один момент, и вручную занес в таблицу для 25 валютных пар. Посчитал  отклонение от среднего для 25 пар. Вот эти данные, по вертикали - секунды.


Видно, что сдвиги таймеров ДЦ носят систематический характер, то есть налицо общий сдвиг таймера для всех 25 валютных пар в одном ДЦ.

Причина, по которой ДЦ не хотят синхронизировать свое время с астрономическим, может относиться к правилам разбора претензий (по лог-файлам сервера), к халатности сотрудников и пр. Но реальность такова. Публичное котирование очень непопулярно среди ДЦ. Какие уж тут миллисекунды брать в структуре MqlTick... Поэтому приходится самостоятельно синхронизировать время системного таймера (у меня выходит до 12 мс) с астрономическим и проставлять штамп времени по моменту, когда информация становится доступной для анализа.

В как вы учитываете время от отправки тика с сервера до его получения в вашем терминале? Что-то мне кажется, всё это… простите мартышкин труд.

 
Alexey Viktorov:

В как вы учитываете время от отправки тика с сервера до его получения в вашем терминале? Что-то мне кажется, всё это… простите мартышкин труд.

тут еще вопрос - откуда известно точное астрономическое время выхода информации %)

 
Renat Fatkhullin:
Для информации - в МТ5 мы разгоняем системный таймер и GetTickCount с точностью до 1 мс.

Подумаем над добавлением функции точного времени в MQL5.

Не понимаю Вас. Почему сейчас? Годами здесь просят сделать такую функцию для TimeLocal и TimeCurrent.


ЗЫ В Тестере по какой-то причине нет миллисекунд. Они не пишутся в tst-файл.

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