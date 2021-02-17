Нужна помощь (неправильно отрисовывает переднланный Palpite_MACD под мт5, ошибок нет). - страница 2
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Привет всем. Люди помогите поправить код в переделанном индикаторе под мт5. Переделал интересный индикатор Palpite_MACD под мт4.
Вот его исходный код
в мт4 он выглядит вот так
Вот переделанный мною код под мт5
Вот что данный код отрисовывает в мт5
А Вы этот код просмотрите https://www.mql5.com/ru/code/33272 и может как то, сообразите как переделать свой.
вот я что то попытался нахимичить
вот я что то попытался нахимичить
можно ещё вот тут исправить на так вместо нуля вставить ExtSignalBuffer[i]
У вас есть технически 2 разных индикатора, вот и нужно создавать 2 разных хендла и 2 CopyBuffer. Соответственно нужно по 2 разные переменные
Далее примерно так:
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
int CopyBuffer(
int indicator_handle, // handle индикатора
int buffer_num, // номер буфера индикатора
int start_pos, // откуда начнем
int count, // сколько копируем
double buffer[] // массив, куда будут скопированы данные
);
В итоге, эта конструкция:
заменяется на такую:
Сейчас попробую