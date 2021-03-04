Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит? - страница 3
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От 100 тыщ рублей. Если серьёзно настроены, то пишите в личку или телеграмм, нет - не тратьте время.
Я предполагал на порядок меньшую сумму, порядка 12,5 тысяч долларов.
Помню в прошлом веке зашел в столовую, и знакомый попросил рубль на обед.
Дня через четыре он мне для порядка вернул рубль, но обед стоил уже порядка 17 рублей.
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.
Ну да ладно. С порядком суммы почти порядок.
Но вопрос был Сколько Куда Когда. И как будем делить результат.
А так как Вы умеете увеличить в 8 раз, то делить будем 100 тысяч долларов.
Итак, повторяю вопрос: Сколько (тут порядок ясен) Куда Когда. И как будем делить результат.
Если Вы решили затянуть процесс согласования и отвечать по частям, то КУДА?
Я предполагал на порядок меньшую сумму, порядка 12,5 тысяч долларов.
Помню в прошлом веке зашел в столовую, и знакомый попросил рубль на обед.
Дня через четыре он мне для порядка вернул рубль, но обед стоил уже порядка 17 рублей.
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.
Ну да ладно. С порядком суммы почти порядок.
Но вопрос был Сколько Куда Когда. И как будем делить результат.
А так как Вы умеете увеличить в 8 раз, то делить будем 100 тысяч долларов.
Итак, повторяю вопрос: Сколько (тут порядок ясен) Куда Когда. И как будем делить результат.
Если Вы решили затянуть процесс согласования и отвечать по частям, то КУДА?
Пишите в личку - обсудим.
...
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.
..
перепроверил, нет такого
;)
вот 121814 - 120614 = 1200 это -1%
А что обсуждать - напишите в общих чертах (конкретный номер пока опустим) где Вы хотите увидеть средства, куда перечислить, ну понятно?
вот 121814 - 120614 = 1200
тьфу ты, 5-знак...
А что обсуждать - напишите в общих чертах (конкретный номер пока опустим) где Вы хотите увидеть средства, куда перечислить, ну понятно?
в личке и напишу
в личке и напишу
Просматривал рейтинги и нашёл такое
Пополнений нет, начальный 26$ и 17 дней торговли
Vitaly Muzichenko:
Просматривал рейтинги и нашёл такое
Пополнений нет, начальный 26$ и 17 дней торговли
это может быть типа такого
- в терминале за всю историю я в плюсе
- а реально в полной заднице
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а за неделю, так вообще можно стать миллионером
это может быть типа такого
- в терминале за всю историю я в плюсе
- а реально в полной заднице
Нет, там такого быть не может, всё закрыто и баланс зафиксирован