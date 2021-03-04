Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит? - страница 3

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webgopnik:

От 100 тыщ рублей. Если серьёзно настроены, то пишите в личку или телеграмм, нет - не тратьте время.

Я предполагал на порядок меньшую сумму, порядка 12,5 тысяч долларов.
Помню в прошлом веке зашел в столовую, и знакомый попросил рубль на обед.
Дня через четыре он мне для порядка вернул рубль, но обед стоил уже порядка 17 рублей.
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.
Ну да ладно. С порядком суммы почти порядок.
Но вопрос был Сколько Куда Когда. И как будем делить результат.
А так как Вы умеете увеличить в 8 раз, то делить будем 100 тысяч долларов.
Итак, повторяю вопрос: Сколько (тут порядок ясен) Куда Когда. И как будем делить результат.

Если Вы решили затянуть процесс согласования и отвечать по частям, то КУДА?

 
Konstantin Erin:

Я предполагал на порядок меньшую сумму, порядка 12,5 тысяч долларов.
Помню в прошлом веке зашел в столовую, и знакомый попросил рубль на обед.
Дня через четыре он мне для порядка вернул рубль, но обед стоил уже порядка 17 рублей.
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.
Ну да ладно. С порядком суммы почти порядок.
Но вопрос был Сколько Куда Когда. И как будем делить результат.
А так как Вы умеете увеличить в 8 раз, то делить будем 100 тысяч долларов.
Итак, повторяю вопрос: Сколько (тут порядок ясен) Куда Когда. И как будем делить результат.

Если Вы решили затянуть процесс согласования и отвечать по частям, то КУДА?

Пишите в личку - обсудим.

 
Konstantin Erin:

...
Но наверное лучше расчет вести в евро, который в пятницу просел на 1200 пунктов.

..

перепроверил, нет такого

;)

 
Renat Akhtyamovперепроверил, нет такого  ;)

вот       121814 - 120614 = 1200   это -1%

 
webgopnikПишите в личку - обсудим.

А что обсуждать - напишите в общих чертах (конкретный номер пока опустим) где Вы хотите увидеть средства, куда перечислить, ну понятно?

 
Konstantin Erin:

вот       121814 - 120614 = 1200

тьфу ты, 5-знак...

 
Konstantin Erin:

А что обсуждать - напишите в общих чертах (конкретный номер пока опустим) где Вы хотите увидеть средства, куда перечислить, ну понятно?

в личке и напишу

 
webgopnik:

в личке и напишу

Просматривал рейтинги и нашёл такое

RoboForex Ltd   Real  MT4  06.02.2021 ($26) 26.02.2021 ($6206)

Пополнений нет, начальный 26$ и 17 дней торговли

[Удален]  

Vitaly Muzichenko:

Просматривал рейтинги и нашёл такое

Пополнений нет, начальный 26$ и 17 дней торговли

это может быть типа такого 

- в терминале за всю историю я в плюсе 

Снимок

- а реально в полной заднице 

Снимок2

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а за неделю, так вообще можно стать миллионером 

Снимок 3

 
SanAlex:

это может быть типа такого 

- в терминале за всю историю я в плюсе 

- а реально в полной заднице 

Нет, там такого быть не может, всё закрыто и баланс зафиксирован

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