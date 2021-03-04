Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит? - страница 2
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Как по мне, самая эффективная стратегия - это со стопами(20-40 пипсов по валютам и 30-70 по золоту. По 4знаку, разумеется).
так тоже пробовал - только опять же, без стопов . с 50 000 руб. до 1 000 000 до топал. но потом что то пошло не так, и начал сливать.
Как по мне, самая эффективная стратегия - это со стопами(20-40 пипсов по валютам и 30-70 по золоту. По 4знаку, разумеется).
Хороший замысел. И получается?
Да довёл 100k до 850k
Жду 100Х за год, пока так на бэктесте. На реале +60% пока что за пару месяцев. 90% выигрышных.
Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?
Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?
Инвестор ныне не дурак, с такого: "Да довёл 100k до 850k" вряд-ли 1$ кто-то даст.
Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?
Зачем будем скрываться? Будем вырабатывать новый вариант инвестирования, за которым будет будущее . Ваши условия: куда, сколько, когда?
Зачем будем скрываться? Будем вырабатывать новый вариант инвестирования, за которым будет будущее . Ваши условия: куда, сколько, когда?
От 100 тыщ рублей. Если серьёзно настроены, то пишите в личку или телеграмм, нет - не тратьте время.
Жду 100Х за год, пока так на бэктесте. На реале +60% пока что за пару месяцев. 90% выигрышных.