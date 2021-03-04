Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит? - страница 2

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webgopnik:
Как по мне, самая эффективная стратегия - это со стопами(20-40 пипсов по валютам и 30-70 по золоту. По 4знаку, разумеется).
Никаких локов и замков, если сработал стоп, то переворачиваться.
И брать гигантские прибыли - 100-200 и больше по валютам и от 200-500 по золоту.

так тоже пробовал - только опять же, без стопов . с 50 000 руб. до 1 000 000 до топал. но потом что то пошло не так, и начал сливать.

 
webgopnik:
Как по мне, самая эффективная стратегия - это со стопами(20-40 пипсов по валютам и 30-70 по золоту. По 4знаку, разумеется).
Никаких локов и замков, если сработал стоп, то переворачиваться.
И брать гигантские прибыли - 100-200 и больше по валютам и от 200-500 по золоту.
Хороший замысел. И получается?
 
Konstantin Erin:
Хороший замысел. И получается?

Да довёл 100k до 850k

 

Жду 100Х за год, пока так на бэктесте. На реале +60% пока что за пару месяцев. 90% выигрышных.

Файлы:
tester.zip  126 kb
 
webgopnikДа довёл 100k до 850k

Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?

 
Konstantin Erin:

Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?

Инвестор ныне не дурак, с такого: "Да довёл 100k до 850k" вряд-ли 1$ кто-то даст.

 
Konstantin Erin:

Ну так что, пора брать инвестиции. Ваши условия: куда, сколько, когда?

Пишите на телеграмм или в личку - обсудим
 
webgopnik:   Пишите на телеграмм или в личку - обсудим

Зачем будем скрываться? Будем вырабатывать новый вариант инвестирования, за которым будет будущее . Ваши условия: куда, сколько, когда?

 
Konstantin Erin:

Зачем будем скрываться? Будем вырабатывать новый вариант инвестирования, за которым будет будущее . Ваши условия: куда, сколько, когда?

От 100 тыщ рублей. Если серьёзно настроены, то пишите в личку или телеграмм, нет - не тратьте время.

 
Valery Matsiukevich:

Жду 100Х за год, пока так на бэктесте. На реале +60% пока что за пару месяцев. 90% выигрышных.

не больно то похож тест на реал
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