Надёжность
- Способы повышения надежности можно разделить на четыре группы: 1) уменьшение наработки. 2) снижение интенсивности отказов ... Следует отметить, что существенно повысить надежность системы может уменьшение сложности системы. (Вероятность отказа системы складывается из произведения вероятности отказов всех ее элементов). ... Резервирование - способ обеспечения надежности за счет применения дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций. Этот способ предусматривает замену отказавших частей аппаратуры резервными при условии, что резервная аппаратура входит конструктивно и функционально в состав рассматриваемой аппаратуры.
- Способы повышения надежности автоматических систем весьма многообразны и требуют от лиц, создающих системы, как широких научных и теоретических знаний, так и инженерного искусства, большого опыта и т. д. Естественно, что детально рассмотреть все многообразие мер и способов повышения надежности весьма трудно и это связано было бы с освещением большого количества узконаправленных задач. Учитывая это обстоятельство, в настоящем параграфе будут рассмотрены общие методы и принципы повышения надежности автоматических систем.
- Повышение надежности обычно связано с избыточностью, т.е. с введением в ТС дополнительных элементов либо специальных конструктивных решений сверх минимально необходимых для выполнения функции по назначению. Избыточность всегда связана с повышением сложности и стоимости технической системы, либо ее обслуживания по сравнению с исходным вариантом, учитывающим только выполнение функции по назначению. Для повышения надежности используются следующие методы: - упрощение ТС; - внутри элементная избыточность
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Надежность чего?
- Как повысить надёжность сигнала на все пять? - ветка форума
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- 2018.08.13
- www.mql5.com
Надежность чего?
Предлагаю начинать с надёжности определения надёжности)
Здравствуйте как можно повысить надёжность от чего зависит?)
если вы подразумеваете надежность от слива то
зависит от риска ~%
снижаете риск = повышается надежность
это классика
Как тут верно заметили, сперва надо бы определиться с терминами...
Про что разговор ?
Как тут верно заметили, сперва надо бы определиться с терминами...
Про что разговор ?
Жора тебе то зачем, не про твою лигу, спи дальше
Здрасте... Как не про мою Лигу, если у нее высшая надежность показателей !
Много ли провайдеров сигналов готовы дать инвест-пароль к своим счетам ? А я даю инвест-пароли к счетам Лиги всем желающим.
Это ли не показатель надежности ?
Другое дело, что Лига - это просто индикатор работы систем... И для заработка на ней надо уметь вычислять перспективные ТС...
Здрасте... Как не про мою Лигу, если у нее высшая надежность показателей !
Много ли провайдеров сигналов готовы дать инвест-пароль к своим счетам ? А я даю инвест-пароли к счетам Лиги всем желающим.
Это ли не показатель надежности ?
Другое дело, что Лига - это просто индикатор работы систем... И для заработка на ней надо уметь вычислять перспективные ТС...
Хочешь я тебе дам инвест пароль,? Это вообще Никакой не показатель надежности
Как "не показатель" ?
Это показатель, что у тебя реальный счет, в котором можно глядеть на сделки и на полную историю. Куда уж надежнее...
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