Кто торгует после американской торговой сессии?

После американской торговой сессии наступает 2 (два) часа перерыва, но именно в этот перерыв когда все биржи закрыты, на рынке происходит совсем не детская движуха!!! -кто же там торгует???

торгуют те, кто ждал тонкого рынка... да еще новостной фон 

 

21:00USDFOMC Economic Projections
USDFOMC Statement
USDFederal Funds Rate<0.25%<0.25%<0.25%
21:30USDFOMC Press Conference

 

Сам торгую ночной еврофунт. Хорошо хоть предохранители тренда отработали на ура  

 
Там не торгуют, там отнимают!  ;-)
 
на счёт отнимают это я согласен ! а на самом деле как то не понятно всё таки что творится, особенно с 17 на 18 сентября.....
 
 
Есть много факторов влияющих на поведение оного, от экономических новостей до непроверенных слухов.   В данном случае, как вариант - Возможно выбивание по стопам из-за их огромного скопления на небольшом ценовом промежутке, под видом влияния выхода эконом-новостей.   ИМХО конечно!  :-))
