Кто торгует после американской торговой сессии?
торгуют те, кто ждал тонкого рынка... да еще новостной фон
|21:00
|USD
|FOMC Economic Projections
|USD
|FOMC Statement
|USD
|Federal Funds Rate
|<0.25%
|<0.25%
|<0.25%
|21:30
|USD
|FOMC Press Conference
Сам торгую ночной еврофунт. Хорошо хоть предохранители тренда отработали на ура
Alpi69:Там не торгуют, там отнимают! ;-)
После американской торговой сессии наступает 2 (два) часа перерыва, но именно в этот перерыв когда все биржи закрыты, на рынке происходит совсем не детская движуха!!! -кто же там торгует???
Fillellin:на счёт отнимают это я согласен ! а на самом деле как то не понятно всё таки что творится, особенно с 17 на 18 сентября.....
Alpi69:
Есть много факторов влияющих на поведение оного, от экономических новостей до непроверенных слухов. В данном случае, как вариант - Возможно выбивание по стопам из-за их огромного скопления на небольшом ценовом промежутке, под видом влияния выхода эконом-новостей. ИМХО конечно! :-))
