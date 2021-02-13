Не происходит копирование сигналов. - страница 2

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Dmitry Karagusov:

Вопрос в первую очередь к сервисдеску. Подписался на сигнал, но копирование сигналов не происходит. В журнале MT4 ошибки такого вида "2021.02.11 16:43:49.701 '136791': Signal - symbol AUDUSD has inconsistent trade mode". У провайдера символ AUDUSD, у меня AUDUSD.mm и AUDUSD.m. В FAQ по сигналам написано:

  1. На счете Подписчика ищутся все инструменты, чьи имена совпадают по первым 6 символам с инструментом Подписчика. Например, EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy.

Как быть?

Можно ли подключить сигнал на другой счет?

Покажите скрином спецификацию по инструментам 


 
Открыл новый счет, перенес на него сигнал. Копирование поехало. Отдельное спасибо  Sergey Golubev

А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.

Sergey Golubev
Sergey Golubev
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Dmitry Karagusov:
Открыл новый счет, перенес на него сигнал. Копирование поехало. Отдельное спасибо  Sergey Golubev

А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.

И всё-таки, для понимания ситуации будет хорошо, если выложите скрин спецификации с того счёта, где не пошло копирование.

 
Dmitry Karagusov:
Открыл новый счет, перенес на него сигнал. Копирование поехало. Отдельное спасибо  Sergey Golubev

А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.

Маппинг описан тут FAQ по сервису Сигналы
А про спецификации символов - это вы можете сами смотреть.
И, кстати, у другого модератора есть скрипт, чтобы проверять ограничения у брокера по торговым операциям символа - пост
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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Vitaly Muzichenko:

И всё-таки, для понимания ситуации будет хорошо, если выложите скрин спецификации с того счёта, где не пошло копирование.

Ок, выложу. Но на выходные. Сейчас не хочу переключать счета, а то что-нибудь слетит( сигналы MQL5 штука опасная)).

EURUSD.m EURUSD.mm
 
Vladimir Karputov:

Рекомендую сначала читать (причем не выборочно, а все пять шагов):

На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?

Если на счете Подписчика найден символ с таким же названием, как и на счете Провайдера, и на этом символе торговля полностью разрешена, то копирование сделок производится именно на этом символе. Если же на найденном символе торговля разрешена только частично либо запрещена, то символ считается неподходящим для копирования и начинается поиск подходящего символа.

Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:

  1. На счете Подписчика ищутся все инструменты, чьи имена совпадают по первым 6 символам с инструментом Подписчика. Например, EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy.
  2. Для каждого найденного инструмента проверяется полное разрешение на торговлю. Если торговля разрешена частично или полностью запрещена, то такой инструмент отбрасывается.
  3. Для каждого оставшегося инструмента проверяется тип расчета маржи - если тип Forex, то инструмент проходит дальше. Инструменты с типом расчета CFD, Futures и т.п. отбрасываются.
  4. Если после проверок не осталось ни одного инструмента, или найдено более одного инструмента, то считается, что сопоставление не удалось и копирование сделок Провайдера по данному интструменту невозможно.
  5. Если остался один подходящий инструмент, то именно на нем будут копироваться сделки Провайдера.


а потом только обвинять компанию.

Ну и?

Скрины выложены, проблема на чьей стороне?

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