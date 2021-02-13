Не происходит копирование сигналов. - страница 2
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Вопрос в первую очередь к сервисдеску. Подписался на сигнал, но копирование сигналов не происходит. В журнале MT4 ошибки такого вида "2021.02.11 16:43:49.701 '136791': Signal - symbol AUDUSD has inconsistent trade mode". У провайдера символ AUDUSD, у меня AUDUSD.mm и AUDUSD.m. В FAQ по сигналам написано:
Как быть?
Можно ли подключить сигнал на другой счет?
Покажите скрином спецификацию по инструментам
А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.
Открыл новый счет, перенес на него сигнал. Копирование поехало. Отдельное спасибо Sergey Golubev
А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.
И всё-таки, для понимания ситуации будет хорошо, если выложите скрин спецификации с того счёта, где не пошло копирование.
Открыл новый счет, перенес на него сигнал. Копирование поехало. Отдельное спасибо Sergey Golubev
А с корректным копированием сигналов сервису надо что-то делать.
А про спецификации символов - это вы можете сами смотреть.
И, кстати, у другого модератора есть скрипт, чтобы проверять ограничения у брокера по торговым операциям символа - пост #5
И всё-таки, для понимания ситуации будет хорошо, если выложите скрин спецификации с того счёта, где не пошло копирование.
Ок, выложу. Но на выходные. Сейчас не хочу переключать счета, а то что-нибудь слетит( сигналы MQL5 штука опасная)).
Рекомендую сначала читать (причем не выборочно, а все пять шагов):
На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?
Если на счете Подписчика найден символ с таким же названием, как и на счете Провайдера, и на этом символе торговля полностью разрешена, то копирование сделок производится именно на этом символе. Если же на найденном символе торговля разрешена только частично либо запрещена, то символ считается неподходящим для копирования и начинается поиск подходящего символа.
Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:
а потом только обвинять компанию.
Ну и?
Скрины выложены, проблема на чьей стороне?