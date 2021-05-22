Функция расчета лота

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Доброго времени суток. Уже вторую неделю не могу сообразить как написать функцию. 

Надо что бы она делала следующее: 

Взяла все убыточные ордера, посчитала сколько в сумме у них минус и рассчитала каким лотом надо зайти в сделку за 10 пунктов. 

Пример:

У нас есть 3 ордера на покупку.

1 - 5$

2 - 15$

3 - 25$

Суммируем их = -45$

Теперь открываем еще один ордер на покупку и надо рассчитать какой лот нужен, что бы он пройдя 10 пунктов заработал 45$

Буду очень признателен, если поможете.

 
Андрей Богданов:

Доброго времени суток. Уже вторую неделю не могу сообразить как написать функцию. 

Надо что бы она делала следующее: 

Взяла все убыточные ордера, посчитала сколько в сумме у них минус и рассчитала каким лотом надо зайти в сделку за 10 пунктов. 

Пример:

У нас есть 3 ордера на покупку.

1 - 5$

2 - 15$

3 - 25$

Суммируем их = -45$

Теперь открываем еще один ордер на покупку и надо рассчитать какой лот нужен, что бы он пройдя 10 пунктов заработал 45$

Буду очень признателен, если поможете.

А в уме то никак не считается. Может 0,45 )))

[Удален]  

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расчет лота


 
SanAlex:

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