Функция расчета лота
Андрей Богданов:
3 - 25$
Доброго времени суток. Уже вторую неделю не могу сообразить как написать функцию.
Надо что бы она делала следующее:
Взяла все убыточные ордера, посчитала сколько в сумме у них минус и рассчитала каким лотом надо зайти в сделку за 10 пунктов.
Пример:
У нас есть 3 ордера на покупку.
1 - 5$
2 - 15$
3 - 25$
Суммируем их = -45$
Теперь открываем еще один ордер на покупку и надо рассчитать какой лот нужен, что бы он пройдя 10 пунктов заработал 45$.
Буду очень признателен, если поможете.
А в уме то никак не считается. Может 0,45 )))
SanAlex:
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Доброго времени суток. Уже вторую неделю не могу сообразить как написать функцию.
Надо что бы она делала следующее:
Взяла все убыточные ордера, посчитала сколько в сумме у них минус и рассчитала каким лотом надо зайти в сделку за 10 пунктов.
Пример:
У нас есть 3 ордера на покупку.
1 - 5$
2 - 15$
3 - 25$
Суммируем их = -45$
Теперь открываем еще один ордер на покупку и надо рассчитать какой лот нужен, что бы он пройдя 10 пунктов заработал 45$.
Буду очень признателен, если поможете.