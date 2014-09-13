Ребята, не у с праздничком Вас!

Поздравляю всех Developer -ов  

 

 

Удачных, интересных и прибыльных заказов! Море счастья и огромного здоровья (бли..... без него нам никуда) 

 
Vladon:

Спасибо! и Вас :) Только вроде 13?
 
MigVRN:
в этом году 13 - но рабочий день уже закончился можно и по "ведру" пропустить. 
 
MigVRN:
Так уже 13-е. Уга, товагищииии!!!
 
Vladon:
в этом году 13 - но рабочий день уже закончился можно и по "ведру" пропустить. 
 

 

Синий сентябрь :)

Мои праздники сентября:

день ввс                  22 августа

день программиста  13 сентября

день связи               15 сентября

день атомщика        28 сентября

Там правда ещё в начале августа и начале июля были, но от них уже отходняки закончились. 

 

 
А у меня день танкиста завтра...Ливер в шоке.
 
 
                  
 
valeryk:
В четвертой?
12
