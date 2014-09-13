Ребята, не у с праздничком Вас!
Vladon:Спасибо! и Вас :) Только вроде 13?
Поздравляю всех Developer -ов
Удачных, интересных и прибыльных заказов! Море счастья и огромного здоровья (бли..... без него нам никуда)
MigVRN:в этом году 13 - но рабочий день уже закончился можно и по "ведру" пропустить.
MigVRN:Так уже 13-е. Уга, товагищииии!!!
Vladon:
Синий сентябрь :)
Мои праздники сентября:
день ввс 22 августа
день программиста 13 сентября
день связи 15 сентября
день атомщика 28 сентября
Там правда ещё в начале августа и начале июля были, но от них уже отходняки закончились.
А у меня день танкиста завтра...Ливер в шоке.
valeryk:В четвертой?
