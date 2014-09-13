Ребята, не у с праздничком Вас! - страница 2

Fillellin:
В четвертой?
valeryk:
???

Школе!

 

 
valeryk:
Нет) 32 и 27))
картинка не знакома?
 
Fillellin:
картинка не знакома?
Что это?
 
valeryk:
Что это?
Проехали...
 

С праздником, Профессионалы!

 
 

а у меня винт накрылся, и весь день ушел на то чтобы восстановить старый hdd

ssd пришлось сдать в СЦ  

 

                              Программисты - это хорошо!

        И взрослые знают, и дети - Мы радость творим на планете.  

 

 

Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Всех программистов поздравляю!

12
