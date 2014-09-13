Ребята, не у с праздничком Вас! - страница 2
В четвертой?
???
Школе!
Нет) 32 и 27))
картинка не знакома?
Что это?
С праздником, Профессионалы!
а у меня винт накрылся, и весь день ушел на то чтобы восстановить старый hdd
ssd пришлось сдать в СЦ
Программисты - это хорошо!
И взрослые знают, и дети - Мы радость творим на планете. ヅ
Присоединяюсь ко всем поздравлениям! Всех программистов поздравляю!