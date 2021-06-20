МТ5 Индикатор максимального объема бара в течении дня ( сессию) - страница 2

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Тоже подумал об этом, и приписал в названии Индикатор :)
 
Aleksei Stepanenko:

У меня работает. Скажите, что пишет на вкладке "Эксперты"?

Где где?


Закинул в индикаторы по пути \MQL5\Indicators\Examples

или что куда когда зачем?

второй раз открыл мт5... 

Извените за тупость но не догоняю че куда...

 

по коду вижу чтовыод просто делает скрипт в принт, а где этот принт в мт5?

я думал это будет закраска бара сразу на графике определенным цветом

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Индикатор пока ничего не рисует, только пишет во вкладку "Эксперты". Поместили Вы его правильно \MQL5\Indicators\. Запускаете его на график и он должен писать такое:

Почитайте, если логика устраивает, сделаю раскраску вечерком

 

У меня все виснет при попытке переключить таймфрайм, во вкладке эксперты пусто

Файлы:
Screenshot_1.png  92 kb
Screenshot_2.png  126 kb
 
Может что то с историей в скрипте = рынок закрыт?
 

После долгой "мастурбации с терминалом" не понятно как но - заработало, но всеравно подтормаживает при переклчении таймфреймов.
Если Вам не сложно, пожалуйста покажите как сделать закраску бара с макс обьемом, но и интересноВаше мнение почему есть "торомза"

Спасибо.

Файлы:
Screenshot_3.png  142 kb
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Я работаю на МТ4, и написал код МТ5 для Вас. И сегодня у меня на некоторых графиках Waiting for update. Подождём ночи, думаю распогодится :)
 
Aleksei Stepanenko:
Я работаю на МТ4, и написал код МТ5 для Вас. И сегодня у меня на некоторых графиках Waiting for update. Подождём ночи, думаю распогодится :)

Спасибо Вам за вашу помощь и разъяснения.

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