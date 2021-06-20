МТ5 Индикатор максимального объема бара в течении дня ( сессию) - страница 2
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У меня работает. Скажите, что пишет на вкладке "Эксперты"?
Где где?
Закинул в индикаторы по пути \MQL5\Indicators\Examples
или что куда когда зачем?
второй раз открыл мт5...
Извените за тупость но не догоняю че куда...
по коду вижу чтовыод просто делает скрипт в принт, а где этот принт в мт5?
я думал это будет закраска бара сразу на графике определенным цветом
Индикатор пока ничего не рисует, только пишет во вкладку "Эксперты". Поместили Вы его правильно \MQL5\Indicators\. Запускаете его на график и он должен писать такое:
Почитайте, если логика устраивает, сделаю раскраску вечерком
У меня все виснет при попытке переключить таймфрайм, во вкладке эксперты пусто
После долгой "мастурбации с терминалом" не понятно как но - заработало, но всеравно подтормаживает при переклчении таймфреймов.
Если Вам не сложно, пожалуйста покажите как сделать закраску бара с макс обьемом, но и интересноВаше мнение почему есть "торомза"
Спасибо.
Я работаю на МТ4, и написал код МТ5 для Вас. И сегодня у меня на некоторых графиках Waiting for update. Подождём ночи, думаю распогодится :)
Спасибо Вам за вашу помощь и разъяснения.