МТ5 Индикатор максимального объема бара в течении дня ( сессию)
Чтобы смотреть реальные объемы - нужно чтобы по символу эти реальные объемы транслировались.
Код:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 1.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- Comment("Real Volume array: ",IntegerToString(volume[rates_total-1])); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
На символе EURUSD нет реальных объемов:
а вот биржевой символ
- www.mql5.com
Чтобы смотреть реальные объемы - нужно чтобы по символу эти реальные объемы транслировались.
Код:
На символе EURUSD нет реальных объемов:
а вот биржевой символ
Кто поможет написать ради примера индикатор максимального обьема буду очень благодарен, если не дорого могу и заплатит, мне в иследовательских целях
https://www.mql5.com/ru/code/15440
Вообщем пойдет даже так:
Нужен шаблон индикатора, который будет искать в течении сесии (от начала до закрытия) минимальный обьем на свече (баре) - если условие true, закрашивается бар цветом и над баром обьем
В ниндзе например это будет так
if (Volume[0] >= 500) { BarBrushes[0] = Brushes.Red; // закраска бара на котором обьем //Draw.Text // Текст надбаром - обьем бара. }
Попробуйте почитать, что пишет этот индикатор, если устраивает, то можно и полосочки рисовать.
#property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 string symbol; ENUM_TIMEFRAMES frame; //дата последнего обработанного периода datetime calc_time=0; int calc_shift; //дата окончания обработки datetime fin_time=0; MqlDateTime date; int day=-1; long max_volume; int OnInit() { //текущий символ и таймфрейм symbol=Symbol(); frame=(ENUM_TIMEFRAMES)Period(); return(INIT_SUCCEEDED); } int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //время окончания цикла fin_time=iTime(symbol,frame,0); do { //переходим на следующее время if(fin_time>calc_time) {calc_time=iTime(symbol,frame,(iBarShift(symbol,frame,calc_time)-1));} else break; calc_shift=iBarShift(symbol,frame,calc_time); TimeToStruct(calc_time,date); if(day!=date.day) { max_volume=0; day=date.day; } if(iVolume(symbol,frame,calc_shift)>max_volume) { max_volume=iVolume(symbol,frame,calc_shift); printf(TimeToString(calc_time)+" : "+IntegerToString(max_volume)); } } while(fin_time>calc_time); return(rates_total); }
Писал на коленке.
Попробуйте почитать, что пишет этот индикатор, если устраивает, то можно и полосочки рисовать.
Писал на коленке.
Спасибо за отклик!
, но скрипт у меня не работает завист намертво мт5
У меня работает. Скажите, что пишет на вкладке "Эксперты"?
У меня работает. Скажите, что пишет на вкладке "Эксперты"?
Я понял так, что он запускает это как скрипт.
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Мой первый пост и первый опыт с метатрейдер 5
хочу написать или найти простой индикатор PVP, для образовательных целей.
есть рабочая версия для Ninjatrader 8, хочу посмотреть и изучить Код как это сделать для мт5
индикатор должен будет работать с настоящим объемом ( не тиковым)
Код нт8 могу выложить тут в теме, помогите кто может, заранее спасибо
Код НТ8
Картинка на графике