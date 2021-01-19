сбои при загрузке VPS
При попытке арендовать VPS на стадии миграции процесс был остановлен и никаких движений платформа не позволяет. Деньги сняли время идет а сервер не доступен. Что делать?
Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки .
Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки .
Если я правильно понял
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Если я правильно понял
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2021.01.19 09:23
Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки .
- www.metatrader5.com
При попытке арендовать VPS на стадии миграции процесс был остановлен и никаких движений платформа не позволяет. Деньги сняли время идет а сервер не доступен. Что делать?
Нужно залогиниться на торговый счет и в окне VPS сделать миграцию окружения.
У вас выделен хостинг, но миграции торгового окружения еще не было.
Если я правильно понял
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Windows 7 - 32 битная (32 битный МТ5)?
Потому что у вас МТ5 билд 2361, а тут уже 2755 билд вышел).
Тогда вот информация -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaQuotes, 2019.11.25 09:50Еще VPS не поддерживается в 32 битных версиях MetaTrader 5.
- 2021.01.13
- www.mql5.com
В журнале я обнаружил только сегодняшние записи, а проблема случилась вчера
В журнале я обнаружил только сегодняшние записи, а проблема случилась вчера
Прочтите ссылку выше. Используйте команду 'Открыть' чтобы попасть в каталог.
Прочтите ссылку выше. Используйте команду 'Открыть' чтобы попасть в каталог.
Нашел две записи касающиеся VPS
LQ 0 11:56:57.254 Virtual Hosting selected 'MQL5.Community' payment system, server: MQL5 Amsterdam 04, company: MQL5.community, server ID: 97, tariff: 3, price: 15.00 $
GG 0 11:57:01.626 Virtual Hosting 6211024: successfull subscription to MQL5 Amsterdam 04
А еще упорно не желает переходить на 2755, даже после переустановки
Нашел две записи касающиеся VPS
LQ 0 11:56:57.254 Virtual Hosting selected 'MQL5.Community' payment system, server: MQL5 Amsterdam 04, company: MQL5.community, server ID: 97, tariff: 3, price: 15.00 $
GG 0 11:57:01.626 Virtual Hosting 6211024: successfull subscription to MQL5 Amsterdam 04
А еще упорно не желает переходить на 2755, даже после переустановки
Вам не нужно искать, Вы должны сделать простую вещь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2021.01.19 09:23
Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки .
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