сбои при загрузке VPS

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При попытке арендовать VPS на стадии миграции процесс был остановлен и никаких движений платформа не позволяет. Деньги сняли время идет а сервер не доступен. Что делать?
 
Victor Savchenko:
При попытке арендовать VPS на стадии миграции процесс был остановлен и никаких движений платформа не позволяет. Деньги сняли время идет а сервер не доступен. Что делать?

Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки  Attach file.

 
Vladimir Karputov:

Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки  .

Если я правильно понял

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300  @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 
Victor Savchenko:

Если я правильно понял

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300  @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Журнал платформы

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

сбои при загрузке VPS

Vladimir Karputov, 2021.01.19 09:23

Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки  Attach file.


Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В журналах платформы фиксируются практически все выполняемые действия. В них вы найдете описание всех важных событий: синхронизации со счетом...
 
Victor Savchenko:
При попытке арендовать VPS на стадии миграции процесс был остановлен и никаких движений платформа не позволяет. Деньги сняли время идет а сервер не доступен. Что делать?

Нужно залогиниться на торговый счет и в окне VPS сделать миграцию окружения.

У вас выделен хостинг, но миграции торгового окружения еще не было.

 
Victor Savchenko:

Если я правильно понял

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal MetaTrader 5 build 2361 started for MetaQuotes Software Corp.

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2300  @ 2.80GHz, 1 / 3 Gb memory, 690 / 931 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

2021.01.19 10:21:24.409 Terminal C:\Users\Vic\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Windows 7 - 32 битная (32 битный МТ5)?
Потому что у вас МТ5 билд 2361, а тут уже 2755 билд вышел).
Тогда вот информация -

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
  • 2021.01.13
  • www.mql5.com
В пятницу 15 января 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Vladimir Karputov:

Журнал платформы


В журнале я обнаружил только сегодняшние записи, а проблема случилась вчера

 
Victor Savchenko:

В журнале я обнаружил только сегодняшние записи, а проблема случилась вчера

Прочтите ссылку выше. Используйте команду 'Открыть' чтобы попасть в каталог.


 
Vladimir Karputov:

Прочтите ссылку выше. Используйте команду 'Открыть' чтобы попасть в каталог.


Нашел две записи касающиеся VPS

LQ 0 11:56:57.254 Virtual Hosting selected 'MQL5.Community' payment system, server: MQL5 Amsterdam 04, company: MQL5.community, server ID: 97, tariff: 3, price: 15.00 $

GG 0 11:57:01.626 Virtual Hosting 6211024: successfull subscription to MQL5 Amsterdam 04


А еще упорно не желает переходить на 2755, даже после переустановки

 
Victor Savchenko:

Нашел две записи касающиеся VPS

LQ 0 11:56:57.254 Virtual Hosting selected 'MQL5.Community' payment system, server: MQL5 Amsterdam 04, company: MQL5.community, server ID: 97, tariff: 3, price: 15.00 $

GG 0 11:57:01.626 Virtual Hosting 6211024: successfull subscription to MQL5 Amsterdam 04


А еще упорно не желает переходить на 2755, даже после переустановки

Вам не нужно искать, Вы должны сделать простую вещь:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

сбои при загрузке VPS

Vladimir Karputov, 2021.01.19 09:23

Прикрепите пожалуйста лог-файл терминала из вкладки 'Журнал' (не скриншот, а текстовой файл!) при помощи кнопки  Attach file.


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