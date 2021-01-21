Возможно ли копируя сигналы иметь постоянный доход? - страница 2

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Даниил Минин:

выберите сигналы, которые вам нравятся, добавьте в закладки браузера.

Зачем в браузере, когда есть готовый функционал?


И смотрим в Избранном https://www.mql5.com/ru/signals/favorites


 
Sergey Lebedev:

Потратил почти весь 2018г на эту тему. Идея изначально была такая - диверсифицировать торговый риск слива, вызванный потенциальным риском сбоя(слива) соей собственной торговой системы в отношении 50%/50%. Т.е. на 50% счета торгую я сам, а на 50% счета транслируется смесь из 3-4х наиболее надежных сигналов. Кроме того, я ставил себе задачу попробовать сэкономить на марже, за счет того что на некоррелированных стратегиях просадки не коррелированы по времени и депозит можно по идее нагрузить больше. Короче, в теории все должно было работать на уровне мини-хедж-фонда с повышенной устойчивостью к сливу и повышенной доходностью за счет диверсификации просадок по времени.


Перебрал и протестировал на исторических данных валидность 50+ сигналов как с . Процентов 5% оказались каким-то скамом у малоизвестных брокеров по типу ПАММ-счетов,  т.е. судя по всему управляющие - сами менеджеры форекс-кухонь, тк.к. сделки проходили по ценам, которые не наблюдались у других брокоров. Процентов 15-20% пришлось отсеять из-за высоких просадок, которое как оказалось не на всех счетах пережить без МК, еще процентов 30%отсеялось из-за того что МК они переживали из-за срочного долива средств от управляющего (который часто на графике можно и не заметить) - это тоже шлак как как у них могут быть по 3-4 разных стратегии и возможность захолдить один счет для временного спасения другого, но у меня таких планов сделать срочные взносы из какого-то источника не было. На втором этапе исключения рисков существенных сливов протестил сигналы на 3-х разных по типам счетов брокеров, проведя отсев тех у которых доходность сильно проседала при смене счета. На третьем этапе я выбрал 4 сигнала, которые мне показались наилучшими – с значительной положительной историей, мощным и стабильным ростом эквити, и некоррелированные как по активам, так и по историческим просадкам.


***

Умирающие сигналы сжирали профит тех что они и другие заработали за 2-3 месяца. Полный писец настал в конце 2018г – из-за 3х кратного повышения ставок, в период с 19 до 25 декабря вылетели на МК сразу 3 из 4 х сигналов. И затем 3 января 2019 на мега-шпильке AUDJPY на МК вылетел последний сигнал. В общем потери составили около 20к реальных средств, и я закрыл для себя эту тему.

Привет, странная логика... ни что не вечно в движении - нет идеальных систем выживания, шпиля все равно рано или поздно убьет депо...ну раз все держатся месяц-два... нужно было бы наверно и делать блуждающий портфель, от случая к случаю ловить доходный, а лучше очень доходный и вовремя соскакивать, как и в своей основной торговле... а иначе удачи не видать, все же так торгуют и все сливают... а 5% умеют вовремя соскочить до шпили или чуют шпилю и заряжают её на всю котлету, только вот потом ДЦ может деньги не отдать за неторговые котиры или там что не знаю...))

 
Sergey Lebedev:

Потратил почти весь 2018г на эту тему. Идея изначально была такая - диверсифицировать торговый риск слива, вызванный потенциальным риском сбоя(слива) соей собственной торговой системы в отношении 50%/50%. Т.е. на 50% счета торгую я сам, а на 50% счета транслируется смесь из 3-4х наиболее надежных сигналов. Кроме того, я ставил себе задачу попробовать сэкономить на марже, за счет того что на некоррелированных стратегиях просадки не коррелированы по времени и депозит можно по идее нагрузить больше. Короче, в теории все должно было работать на уровне мини-хедж-фонда с повышенной устойчивостью к сливу и повышенной доходностью за счет диверсификации просадок по времени.


Перебрал и протестировал на исторических данных валидность 50+ сигналов как с . Процентов 5% оказались каким-то скамом у малоизвестных брокеров по типу ПАММ-счетов,  т.е. судя по всему управляющие - сами менеджеры форекс-кухонь, тк.к. сделки проходили по ценам, которые не наблюдались у других брокоров. Процентов 15-20% пришлось отсеять из-за высоких просадок, которое как оказалось не на всех счетах пережить без МК, еще процентов 30%отсеялось из-за того что МК они переживали из-за срочного долива средств от управляющего (который часто на графике можно и не заметить) - это тоже шлак как как у них могут быть по 3-4 разных стратегии и возможность захолдить один счет для временного спасения другого, но у меня таких планов сделать срочные взносы из какого-то источника не было. На втором этапе исключения рисков существенных сливов протестил сигналы на 3-х разных по типам счетов брокеров, проведя отсев тех у которых доходность сильно проседала при смене счета. На третьем этапе я выбрал 4 сигнала, которые мне показались наилучшими – с значительной положительной историей, мощным и стабильным ростом эквити, и некоррелированные как по активам, так и по историческим просадкам.


***

Умирающие сигналы сжирали профит тех что они и другие заработали за 2-3 месяца. Полный писец настал в конце 2018г – из-за 3х кратного повышения ставок, в период с 19 до 25 декабря вылетели на МК сразу 3 из 4 х сигналов. И затем 3 января 2019 на мега-шпильке AUDJPY на МК вылетел последний сигнал. В общем потери составили около 20к реальных средств, и я закрыл для себя эту тему.

Сергей сколько же всего в вашей голове!!!! 
 
RUSLAN KUZNETSOV:
Сергей сколько же всего в вашей голове!!!! 

точно как будто хедж компания работала и всё фильтровала... и такие большие потери - неудачный эксперимент, да такую работу точно надо было делать с большим штатом наверно или програму создать, чтоб вовремя закрывала всё при большой просадке...по всем счетам...

 
Сергей Криушин:

Привет, странная логика... ни что не вечно в движении - нет идеальных систем выживания, шпиля все равно рано или поздно убьет депо...ну раз все держатся месяц-два... нужно было бы наверно и делать блуждающий портфель, от случая к случаю ловить доходный, а лучше очень доходный и вовремя соскакивать, как и в своей основной торговле... а иначе удачи не видать, все же так торгуют и все сливают... а 5% умеют вовремя соскочить до шпили или чуют шпилю и заряжают её на всю котлету, только вот потом ДЦ может деньги не отдать за неторговые котиры или там что не знаю...))

В целом насчет 'блуждающего портфеля' интересная мысль. У меня была такая мысль, в каком-что смысле аналог - раз просадки есть у всех сигналов, и в каждый конкретный текущий момент наблюдаемой просадки неизвестно, сможет сигнал/управляющий выйти из текущей просадки снова в прибыль, или сольется, но по истории можно оценить среднюю просадку и оценку вероятности выбраться (которая чаще всего выше вероятности слива). Исходя из этого в лучшие отобранные сигналы стоит входить на средней для них просадке. Но такую стратегию оказалось невозможно просто так применить, та как при первышении просадки в 30% сервис блокирует возможность открыть новую подписку. А для многих сигналов, особенно на мартинах, оценка средней просадки лежит как раз в диапазоне 30%-35%.

Интересно что мой пост хорошо-так отмодерировали. Там где сейчас стоит " *** " был абзац с перечнем данных сигналов, и описанием того на каких событиях они слились и какая была стратегия их замены. Все сигналы уже мертвые, и очень старнно видеть такую модерацию.

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