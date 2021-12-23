Использовать сигналы со своего счета

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Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
[Удален]  
Александр Левенштейн:
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Можно
 
Vladimir Baskakov #:
Можно

а как?))

[Удален]  
Александр Левенштейн #:

а как?))

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Александр Левенштейн:
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?

Нужно пометить сигнал как личный

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