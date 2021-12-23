Использовать сигналы со своего счета
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Александр Левенштейн:Можно
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Александр Левенштейн:
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Я создал сигнал. Хотел бы использовать его для копирования операций на других своих счетах. Я понимаю, что можно сделать платную подписку. А без этого можно?
Нужно пометить сигнал как личный
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