Алгоритм поиска наибольшего среднего арифметического некой последовательности - страница 2
цикл повторится 2000 раз, ведь сумма первых 20 элементов не просчитана и цикл должен прокрутиться и там, делить необязательно достаточно найти сумму.
Но нам не нужны ПОСЛЕДНИЕ 20 циклов. Там элементов будет уже меньше N
Последние 19, 18, 17 и до конца массива
>>>>Тупой перебора всех среднеарифметичных значений даст квадратичную скорость, что очень долго в виду повторяемости задачи.
Да доли миллисекунды это )))
НомерПервогоЭлемента=0
МаксЗнач=0
Цикл повторяется РазмерМассива - КолЭлементовСложения
в каждой итерации суммируем все КолЭлементовСложения с очередного номера элементов в массиве, делим на КолЭлементовСложения
Если Результат > МаксЗнач, то МаксЗнач=Результат, запоминаем НомерПервогоЭлемента из КолЭлементовСложения на текущей итерации.
Продолжаем цикл.
По завершении цикла имеем номер элемента буфера, с которого будет наибольшее среднее МаксЗнач
==
Всё это работает быстрее чем я печатаю одну букву )))
достаточно знать сумму на предыдущей итерации и (i-n) итерации, т.е. сумму предыдущей итерации нужно записать в массив
делить не обязательно, т.к. количество элементов одинаково.
ЗЫ: я может не правильно понял алгоритм, но Вы на каждой итерации суммируете все элементы массива, до текущего i-того?
т.е. Вы возьмёте и не просмотрите последние 20 элементов, которые в среднем оказались самые большие? )
Последняя итерация будет иметь номер 2000-20
т.е. последние Двадцать я просмотрю, а вот сумма последних 19 нам уже не нужна, как и все следующие...
Нам же нужны суммы подряд 20 элементов. 19 нас уже не интересуют
Имеем массив Muss[1000] рандомных значений (min = -100, max =100).
Нужно найти последовательность, длина которой не короче n = 45 элементов,
чтобы среднее арифметическое элементов найденной последоавательности было наибольшим из всех возможных вариантов последовательностей.
Тупой перебора всех среднеарифметичных значений даст квадратичную скорость, что очень долго в виду повторяемости задачи.
Хотелось бы находить за линейную скорость, но как?
Максимум машки с периодом 45 (стандартный алгоритм расчёта машки достаточно оптимизирован, следующее значение вычисляется на основе предыдущей суммы за минусом числа не входящего в новый отрезок и плюс новое число, таким образом при расчёте оптимизированным алгоритмом мы получаем N сложений и N делений те 3N операций, а не квадратичную как толкует автор).
Строим машку SMA, затем ArrayMaximum от массива с данными машки.
Я имел ввиду что-то типа этого:
///////////////////////////////
double Buffer[1000];
// тут присваиваем значения элементам буфера...
//
// далее находим то что нам нужно
int N=20;
double MaxSumm=0;
int IndexFind=0;
for(int i=0; i<ArraySize(Buffer)-N; i++)
{
double Summ=0;
for(int ii=0; ii<N; ii++)
{
int iii=i+ii;
Summ=Summ+Buffer[iii];
}
if(Summ>MaxSumm)
{
MaxSumm=Summ;
IndexFind=i;
}
}
Alert("Максимальная сумма элементов с "+IndexFind+" элемента в массиве");
ПЫ.СЫ. Делить не обязательно. Ведь все суммы делим на одинаковое число... Среднее будет 100% коррелировано.
вот мой вариант, получается i-1 проход:
Максимум машки с периодом 45.
а вдруг максимум машки с периодом 50 больше?
Вот пример
об одном и том же спорили, но количество проходов i-1 по любому )
ЗЫ: а нет, у меня быстрее обработает ))
вот мой вариант:
не совсем понял... 45 и 20... опечатка?
Так вот, а зачем вам суммы нескольких первых элементов, количественно меньше ? Сумма первых пяти например, зачем?
Потому я и сделал i<ArraySize(Buffer)-N чтобы не смотреть последние...
Ок. Наверно можно и так.
Кстати, да, в моём примере тоже можно не складывать 20 элементов, а отнимать один элемент (начальный в предыдущей итерации), и прибавлять следующий в массиве....
Сложение 20-ти только один раз, в начале цикла
Не знаю что быстрее... пробежаться по циклу, или писать ещё в один массив.