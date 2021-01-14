Зигзаг в советнике. - страница 2
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Не ругайте художника,
вижу я так:
Не ругайте художника,
вижу я так:
да вариант рабочий - это вариант, который я описал
"limit >1 - нужно считать последние 20 вершин в цикле iCustom(NULL,0,"ZIGZAG,<buffer index>,?); - но мы не знаем сколько баров нужно считать чтобы получить эти 20 вершин, т.е. их нужно считывать до тех пор пока не наберутся эти 20 вершин."но это не оптимально, потому что на каждом тике будет вызвано 20*Ki раз iCustom, где Ki количество баров до i-й вершины зиг-зага.
да вариант рабочий - это вариант, который я описал
"limit >1 - нужно считать последние 20 вершин в цикле iCustom(NULL,0,"ZIGZAG,<buffer index>,?); - но мы не знаем сколько баров нужно считать чтобы получить эти 20 вершин, т.е. их нужно считывать до тех пор пока не наберутся эти 20 вершин."но это не оптимально, потому что на каждом тике будет вызвано 20*Ki раз iCustom, где Ki количество баров до i-й вершины зиг-зага.
Вызывайте раз в минуту, при закрытии минутного бара
Поделитесь кто как реализовывает структуру обработки котировок для советника.
вот можете по тестировать с индикатором rsizig.mq5 с помощью этого эксперта Semaphore Line.mq5 (348.21 KB)
- вот настроить тут
вот можете по тестировать с индикатором rsizig.mq5 с помощью этого эксперта Semaphore Line.mq5 (348.21 KB)
- вот настроить тут
посмотрел, в MQL5 есть грамотная функция BarsCalculated, MQL4 - такого нет. Придется все таки возвращать через буфер разницу
если эта разница >1 то вызываем iCustom для всех 20-ти вершин, иначе только 0-й индекс.
посмотрел, в MQL5 есть грамотная функция BarsCalculated, MQL4 - такого нет. Придется все таки возвращать через буфер разницу
если эта разница >1 то вызываем iCustom для всех 20-ти вершин, иначе только 0-й индекс.
я влез не в тему - ну мало-ли, может кого и заинтересует.
Как?
запустить в цикле поиск от нулевого бара до n-ного?
Нашёл пользовательский индикатор в код базе, который рассчитывает вершины зигзага и приспособил под свои нужды, работает, в код сильно не вникал, по моему цикл перебирает пики а значения берутся из баров
Нужно хранить данные внутри советника без вызовов посторонних программ, обращений к истории и лишних циклов. Это индикатор, всё так же в советнике.