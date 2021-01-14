ловля тренда на живца - страница 3

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Aleksey Nikolayev:

На мой взгляд, лучше построить для остатков ARMA модель. А ещё лучше - сразу строить ARIMA модель для цен (с выделением какого-нибудь простого тренда - линейного или квадратичного). В любом случае, в итоге остатки модели должны быть похожи на белый шум - это позволит определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели (посредством CUSUM, например).

"На тыщу лет вперёд" в любом случае не получится) Сама по себе идея цосников, что кто-то кому-то отправляет сигналы посредством цены, кажется несколько безумной) "Юстас - Алексу" шлёт шифровки)

Идея в другом. Минимизировать отставание при резком движении, или гэпе на другой уровень.

gap


А как остатки помогают определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели ?

 
Aleksey Nikolayev:

На мой взгляд, лучше построить для остатков ARMA модель. А ещё лучше - сразу строить ARIMA модель для цен (с выделением какого-нибудь простого тренда - линейного или квадратичного). В любом случае, в итоге остатки модели должны быть похожи на белый шум - это позволит определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели (посредством CUSUM, например).

"На тыщу лет вперёд" в любом случае не получится) Сама по себе идея цосников, что кто-то кому-то отправляет сигналы посредством цены, кажется несколько безумной) "Юстас - Алексу" шлёт шифровки)

Та понятно, что на тыщу раз со всех сторон изученная  ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.

Ну про тыщу лет, это шутка юмора была.

А про сигналы в цене - это да, бред сумасшедшего.

 
Roman:

Не совсем понял, можно подробнее раскрыть сей момент?

Ну я, попозже в картинках нарисую чтоб понятнее было.
 
sibirqk:
Ну я, попозже в картинках нарисую чтоб понятнее было.
Тоже интересно
 
sibirqk:

Та понятно, что на тыщу раз со всех сторон изученная  ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.

Ну про тыщу лет, это шутка юмора была.

А про сигналы в цене - это да, бред сумасшедшего.

Ну началось. про бред ))
У меня вот такой шум получался, но в этом шуме есть ненужный шум.
Который не должен шуметь ))

sh

 
Roman:

Идея в другом. Минимизировать отставание при резком движении, или гэпе на другой уровень

Ну, модели тут могут быть разными, в зависимости от того, что именно понимается под гэпом.  Если гэп - разрыв цены в случайное время, то это, например, Mertons Jump-Diffusion Model. Если разрыв в фиксированное время (начало сессии) - это другое. Если без разрыва, но с резким ускорением (как у вас на рисунке), то, например, кусочная аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека с разными параметрами.

Roman:

А как остатки помогают определять моменты, когда пора делать пересчёт параметров модели ?

Например, CUSUM-тест

 
Aleksey Nikolayev:

Ну, модели тут могут быть разными, в зависимости от того, что именно понимается под гэпом. 
Если гэп - разрыв цены в случайное время, то это, например, Mertons Jump-Diffusion Model. Если разрыв в фиксированное время (начало сессии) - это другое.
Если без разрыва, но с резким ускорением (как у вас на рисунке), то, например, кусочная аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека с разными параметрами.

Например, CUSUM-тест

Гэп имеется ввиду переход стационарности совокупной выборки, на другой уровень генеральной выборки.
Скорее всего да, резкое ускорение.

 
sibirqk:

ARIMA была бы самым честным вариантом, только боюсь на форексе с ее помощью заработать не получится, вот и приходится всякие безумства искать.

Постоянно натыкаюсь на байки про зарабатывание с использованием ADF-теста, например)

По-моему, Горчаков (с финама, и на смартлабе пишет) использует что-то вроде CUSUM.

 
Aleksey Nikolayev:

Постоянно натыкаюсь на байки про зарабатывание с использованием ADF-теста, например)

По-моему, Горчаков (с финама, и на смартлабе пишет) использует что-то вроде CUSUM.

ADF тест на амер фонде работает, там есть из чего выбрать.

По поводу аппроксимация процессом Орнштейна-Уленбека.
А как ведёт себя аппроксимация после резкого движения?
Так же продолжает аппроксимировать с той же точностью? или затухает в дрейф.

 
Roman:

Гэп имеется ввиду переход стационарности совокупной выборки, на другой уровень генеральной выборки.
Скорее всего да, резкое ускорение.

Процесс Орнштейна-Уленбека - классическая модель для валютного курса, когда подразумевается наличие какого-то среднего курса, вокруг которого происходят колебания. Несложно сделать шаг, предположив, что иногда этот средний курс резко меняется и происходит резкий переход к колебаниям вокруг нового. Второй шаг можно сделать, заменив процесс Орнштейна - Уленбека произвольным стационарным процессом - получится обычный кусочно-стационарный подход. Кажется, что всё просто, но математика там получается весьма сложная.

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