Как сравнить цену закрытия бара со значением индикатора
Распечатайте значения Sig_Up и Sig_Down, все сразу станет понятно. Скорее всего в Sig_Up и Sig_Down одновременно валидные значения бывают только при смене цвета линии, а во всех остальных случаях только один буфер валидный, другой - невалидный (там 0 или EMPTY_VALUE, нужно смотреть код индикатора). Поэтому не выполняется совершенно другое условие, а не то, на которое Вы грешите.
Ihor Herasko:
Распечатайте значения Sig_Up и Sig_Down, все сразу станет понятно. Скорее всего в Sig_Up и Sig_Down одновременно валидные значения бывают только при смене цвета линии, а во всех остальных случаях только один буфер валидный, другой - невалидный (там 0 или EMPTY_VALUE, нужно смотреть код индикатора). Поэтому не выполняется совершенно другое условие, а не то, на которое Вы грешите.
Распечатайте значения Sig_Up и Sig_Down, все сразу станет понятно. Скорее всего в Sig_Up и Sig_Down одновременно валидные значения бывают только при смене цвета линии, а во всех остальных случаях только один буфер валидный, другой - невалидный (там 0 или EMPTY_VALUE, нужно смотреть код индикатора). Поэтому не выполняется совершенно другое условие, а не то, на которое Вы грешите.
Распринтовку сделал.
Первая часть условия отдельно от второй работает, вместе - нет.
Такие данные по второму условию, что не так - не пойму..
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Не могу понять, почему не отрабатывает условие(выделено желтым)
Функция должна выполнять следующее:
если есть сигнал на покупку - зеленая линия (условно) и цена закрылась ниже уровня сигнальной линии - покупать..
цена закрытия сравнивается со значением индикатора. Индикатор семафор (2-х цветная линия), 2 индикаторных буфера, 1 графическое построение.