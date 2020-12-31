Пересчёт баров в истории на каждом тике - страница 3
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не понимаю - в чем проблема?
Все работает на каждом тике, ничего не виснет.
У вас машина какая? А не у всех такие :)P.S. и кстати, частый Print() также поедат ресурсы
У вас while(i >= 0) крутит на каждом тике огромное число итераций, ровно столько, сколько баров. Это и приводит к зависанию. Тики идут практически постоянно, цикл не останавливается.
Так что в том месте где вы хотите разобраться, можно сделать расчёт или на новом баре один раз, или ... но не на каждом тике крутить цикл безостановочно
А если я буду менять значение параметра через тик, например на каждом не чётном значении тика (1,3,5,7...)
if(NewTik%2==1)
А на каждом чётном значении тика выполнять какое-то действие против зависания и для пересчёта (0,2,4,6...)
if(NewTik%2==0)
не понимаю - в чем проблема?
Все работает на каждом тике, ничего не виснет.
К сожалению у меня виснет при таком раскладе
У вас машина какая? А не у всех такие :)P.S. и кстати, частый Print() также поедат ресурсы
да у меня далеко не мощная машина.
К сожалению у меня виснет при таком раскладе
может у Вас действительно древний комп. Какая ОС? Сколько лет компьютеру?
может у Вас действительно древний комп. Какая ОС? Сколько лет компьютеру?
Да вроде шустрый))
Ноутбук sony vaio, win 7
может у Вас действительно древний комп. Какая ОС? Сколько лет компьютеру?
У меня тоже виснет на 8гб памяти и проце i5P.S. сейчас тики не частые, устанавливал на 3 графа одновременно
Да вроде шустрый))
Ноутбук sony vaio, win 7
т.е. Вашему ноутбуку 7-11 лет?
Ну конечно это слишком устаревшее железо. И ОЗУ наверное 2 или 4 Гб?
По возможности обновляйтесь и переходите на Win10
Да вроде шустрый))
Ноутбук sony vaio, win 7
попробуйте этот вариант без iMA. Должно работать чуть быстрее.
А так же уменьшите количество баров
не забывая перезагрузить терминал.
У меня при 15000 барах полный расчет осуществляется где-то за 2 милисекунды. Т.е. справится с частотой 500 тиков в секунду.
Ну да, ваши оба варианта работают быстро, и у меня без подвисаний
Индикатор МА я взял как пример чтобы понятней объяснить что добиваюсь и обнаружил что в моём коде МА оказывается тоже быстро работает
Причина в пользовательском индикаторе к которому я обращаюсь у себя в коде, это из-за него виснет получается
По циклу на каждом тике вопрос закрыт тогда, спасибо всем большое за помощь и участие.