Почему маркетмейкеры никогда не делают заподлянки трейдерам? - страница 2
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... Вот например, паттерн 1-2-3...
Это вообще не паттерн 1-2-3.
Это вообще не паттерн 1-2-3.
Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!
Он же сказал что все знают ... значит все знают.
об этой линии знают все, в том числе маркетмейкеры.
а можно своими словами объяснить? я тоже ниче не понял....
Приписывает себя к каким-то профессионалам-рисовальщикам кривулин, вот только где они все? Ах да, у них ничего не получилось и они ведут обучение по картинкам с истории, потому что в реальном времени эти кривулины не работают.
Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!
Он же сказал что все знают ... значит все знают.
Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!
Он же сказал что все знают ... значит все знают.
Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.
Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии
Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.
Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии
Вот сейчас и снимут стопы )
Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.
Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии
Уже продали фунт?
Вот сейчас и снимут стопы )
просто профессионалы все читают этот форум и в этот раз решили не палиться
об этой линии знают все, в том числе маркетмейкеры.
Чтобы рассуждать типа о том, что о нарисованной вами линии знали все, надо немножко хотя бы научиться рисовать ну хотя бы как минимум как в классических книжках, ну и ещё чуть-чуть отличать паттерн 1-2-3 от тренда по трём точкам. А пока бредятина конкретная.