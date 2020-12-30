Почему маркетмейкеры никогда не делают заподлянки трейдерам? - страница 2

Новый комментарий
 
webgopnik:

... Вот например, паттерн 1-2-3...

Это вообще не паттерн 1-2-3.

 
Andrei Novichkov:

Это вообще не паттерн 1-2-3.

Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!

Он же сказал что все знают ... значит все знают.

 
webgopnik:

об этой линии знают все, в том числе маркетмейкеры.

а можно своими словами объяснить?  я тоже ниче не понял....

 
Vitaly Muzichenko:

Приписывает себя к каким-то профессионалам-рисовальщикам кривулин, вот только где они все? Ах да, у них ничего не получилось и они ведут обучение по картинкам с истории, потому что в реальном времени эти кривулины не работают.

наркоман ты, всё работает - открой графики.
 
Vitaly Muzichenko:

Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!

Он же сказал что все знают ... значит все знают.

Хорошо, не буду ) Я вообще спорить не люблю.
 
Vitaly Muzichenko:

Не спорьте с профессионалом, а то лесом пошлёт!

Он же сказал что все знают ... значит все знают.

Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.


Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Типы объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
webgopnik:

Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.


Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии

Вот сейчас и снимут стопы )

 
webgopnik:

Вот, например, по фунту этот же паттерн сформировался.


Я гарантирую, что фунт обрушится, отскочив от трендовой линии

Уже продали фунт?

 
Vitali Kadel:

Вот сейчас и снимут стопы )

просто профессионалы все читают этот форум и в этот раз решили не палиться

 
webgopnik:

об этой линии знают все, в том числе маркетмейкеры.

Чтобы рассуждать типа о том, что о нарисованной вами линии знали все, надо немножко хотя бы научиться рисовать ну хотя бы как минимум как в классических книжках, ну и ещё чуть-чуть отличать паттерн 1-2-3 от тренда по трём точкам. А пока бредятина конкретная.

123
Новый комментарий