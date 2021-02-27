Готовится новая версия отладчика MQL5 - страница 2
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Желание их готовить пропадает после полного игнора со стороны разработчиков.
Я и спрашиваю — нужны детали для воспроизведения? Будете этим заниматься? В какую тему писать? Кто ответственен за прием багов?
Все, что технически неполно пишется, мы игнорируем.
С более внимательным отношением к баг-репортам, ошибки исправлялись бы значительно быстрее.
Технические детали, безусловно, нужны. Но когда воспроизводишь несколько часов один баг, потом постишь репорт, а в ответ не получаешь даже формального "ваше обращение принято", желание повторять эти действия пропадает.
Получается, что репортить нужно только по тем вопросам, без которых невозможно двигаться дальше.
Ни какой зависимости количества исправленных багов от количества/качества баг-репортов я найти не могу. Возможно, просто не вижу достаточно.
Все, что технически неполно пишется, мы игнорируем.
так сделайте конструктивно.
например можно автоматически создавать дамп при падении, все что надо будет прислать дамп.
еще можно тестами минимизировать количество крешей ДО релиза, а потом только выпускать.
Я заранее извиняюсь, что задам ламерский вопрос. А он такой. А в MetaQuotes есть штатные тестировщики? Спасибо.
без них все было бы намноооого хуже ) плюс некоторые вещи сложно тестить вручную.
но да, такой вопрос иногда возникает, в частности есть ли автоматическое тестирование.
Автоматический список моих баг-репортов.
Посчитать бы процент и средний срок исправлений.
Посчитать бы процент и средний срок исправлений.
Редкая обратная связь, проверку на новых билдах не делаю. Поэтому даже примерно ответить не могу.
Длина строк очень в тему, Спасибо!
Просьба char/short-массивы показывать и в виде строк.