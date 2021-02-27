Готовится новая версия отладчика MQL5

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Вот что уже доступно в бете 2729:


Это пока начальная версия, для раскрытия вложений нужно кликать мышью.

Окно просмотра переменных будет автоматически дополняться локальными переменными. Просмотр массивов будет открываться в табличном виде в виде отдельного окна.

Но главное в том, что мы переписываем внутренний движок отладчика, делая его более быстрым, функциональным и информативным.

 
Renat Fatkhullin:

***

Это пока начальная версия, для раскрытия вложений нужно кликать мышью.

***

Заметил это в 2728. Удобно для структур.


Renat Fatkhullin:

***

Окно просмотра переменных будет автоматически дополняться локальными переменными.

***

Локальными применительно к функции в которой курсор? Функция сменилась - список обновился?

 
Vladimir Karputov:

Локальными применительно к функции в которой курсор? Функция сменилась - список обновился?

Да, локальные переменные из текущей функции будут находиться вверху списка.

Этим поведением можно будет управлять галочкой в контексном меню.

 
Renat Fatkhullin:

Да, локальные переменные из текущей функции будут находиться вверху списка.

Этим поведением можно будет управлять галочкой в контексном меню.

Будет автоматом добавлять локальные переменные в просмотр? Или только сортировать будет добавленные?

 
Renat Fatkhullin:


А профилировщик допиливать будете? Или это не связанные процессы?

 
Alexey Viktorov:

Будет автоматом добавлять локальные переменные в просмотр? Или только сортировать будет добавленные?

Автоматически, верхняя часть списка переменных отдается под локальные переменные, заменяемые на каждой функции.

Это даст удобство просмотра минимум в 80% случаев. Вручную введенные переменные и выражения видны всегда
 
Andrey Khatimlianskii:

А профилировщик допиливать будете? Или это не связанные процессы?

А что в нем допиливать?

На полной оптимизации профилировка слабо детализируется. Я уже обьяснял.
 
Renat Fatkhullin:
А что в нем допиливать?

На полной оптимизации профилировка слабо детализируется. Я уже обьяснял.

Ну, хотя бы добиться того, чтобы он не крашился и не завершал работу, как буд-то ничего и не делал, а показывал результаты.

Баг-репорты на форуме игнорируются.


По детализации результатов вопросов нет.

 

Версия 2729 уже доступна.


 
Andrey Khatimlianskii:

Ну, хотя бы добиться того, чтобы он не крашился и не завершал работу, как буд-то ничего и не делал, а показывал результаты.

Баг-репорты на форуме игнорируются.


По детализации результатов вопросов нет.

Падения конечно будем исправлять.

Но нужны технически воспроизводимые репорты.
 
Renat Fatkhullin:
Падения конечно будем исправлять.

Но нужны технически воспроизводимые репорты.

Желание их готовить пропадает после полного игнора со стороны разработчиков.

Я и спрашиваю — нужны детали для воспроизведения? Будете этим заниматься? В какую тему писать? Кто ответственен за прием багов?

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