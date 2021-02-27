Готовится новая версия отладчика MQL5
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Это пока начальная версия, для раскрытия вложений нужно кликать мышью.
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Заметил это в 2728. Удобно для структур.
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Окно просмотра переменных будет автоматически дополняться локальными переменными.
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Локальными применительно к функции в которой курсор? Функция сменилась - список обновился?
Локальными применительно к функции в которой курсор? Функция сменилась - список обновился?
Да, локальные переменные из текущей функции будут находиться вверху списка.
Этим поведением можно будет управлять галочкой в контексном меню.
Да, локальные переменные из текущей функции будут находиться вверху списка.
Этим поведением можно будет управлять галочкой в контексном меню.
Будет автоматом добавлять локальные переменные в просмотр? Или только сортировать будет добавленные?
А профилировщик допиливать будете? Или это не связанные процессы?
Будет автоматом добавлять локальные переменные в просмотр? Или только сортировать будет добавленные?
А профилировщик допиливать будете? Или это не связанные процессы?
А что в нем допиливать?
Ну, хотя бы добиться того, чтобы он не крашился и не завершал работу, как буд-то ничего и не делал, а показывал результаты.
Баг-репорты на форуме игнорируются.
По детализации результатов вопросов нет.
Версия 2729 уже доступна.
Ну, хотя бы добиться того, чтобы он не крашился и не завершал работу, как буд-то ничего и не делал, а показывал результаты.
Баг-репорты на форуме игнорируются.
По детализации результатов вопросов нет.
Падения конечно будем исправлять.
Желание их готовить пропадает после полного игнора со стороны разработчиков.
Я и спрашиваю — нужны детали для воспроизведения? Будете этим заниматься? В какую тему писать? Кто ответственен за прием багов?
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Вот что уже доступно в бете 2729:
Это пока начальная версия, для раскрытия вложений нужно кликать мышью.
Окно просмотра переменных будет автоматически дополняться локальными переменными. Просмотр массивов будет открываться в табличном виде в виде отдельного окна.
Но главное в том, что мы переписываем внутренний движок отладчика, делая его более быстрым, функциональным и информативным.