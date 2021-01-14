Дивергенция + Финбоначчи
Добрый день есть такая идея робота.
Он будет открывать ордера при обнаружении дивергенции
Если на гистограмме МАКД появился максимум, рисуются уровни фибоначчи Где 100% уровней будет соответствующая цена ика гистограммы, а 0% - начало роста гистограммы.
Если на момент достижения ценой определенного уровня фибоначчи сигнал дивергенции сохраняется открывается сделка, если цена пошла дальше то увеличивает объемы на определенных уровнях.
Закрытие будет происходить, если гистограмма МАКД поднялась выше пика относительно которого определялась дивергенция.
Обязательным условием является естественно чтобы гистограмма не пересекала 0 отметку.
Возможно ли воплотить данную идею в жизнь?
Добрый.
У макда нет ограничений роста гистограммы, она может рости бесконечно https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Сигнал дивергенции на текущем баре также перерисовывается.
Воплотить это возможно, обратитесь во фриланс
- www.metatrader5.com
Добрый день есть такая идея робота.
Он будет открывать ордера при обнаружении дивергенции
Если на гистограмме МАКД появился максимум, рисуются уровни фибоначчи Где 100% уровней будет соответствующая цена ика гистограммы, а 0% - начало роста гистограммы.
Если на момент достижения ценой определенного уровня фибоначчи сигнал дивергенции сохраняется открывается сделка, если цена пошла дальше то увеличивает объемы на определенных уровнях.
Закрытие будет происходить, если гистограмма МАКД поднялась выше пика относительно которого определялась дивергенция.
Обязательным условием является естественно чтобы гистограмма не пересекала 0 отметку.
Возможно ли воплотить данную идею в жизнь?
дивероенция, это сигнал о замедлении тренда, а тренд может находится в двух состояниях6 ускорении и замедлении, и при этом не умирать. Как и у всего живого есть периоды сильной и слабой активности, ты получается собрался открываться против тренда в фазе замедления.. Но тренд скорее продолжится, чем остановится, поэтому снесет все позы, открытые против него
Вообще идея хорошая. Получается, при касании уровня фибо (например 138) мы входим, не дожидаясь закрытия.
Удивительно, но где-то в записях у меня есть ТЗ такое, которое хотел проверить.
Стоит указать минимальное кол-во свечей между вершинкой (100% фибо) и уровнем касания (138)
А также использовать ZZ для начала поиска паттерна
1. Выход из канала MACD для определения первой вершинки, т.к. чем больше волна по MACD, тем больше вероятность поймать волну 3 по Эллиотту
2. Фибо-вход
дивероенция, это сигнал о замедлении тренда, а тренд может находится в двух состояниях6 ускорении и замедлении, и при этом не умирать. Как и у всего живого есть периоды сильной и слабой активности, ты получается собрался открываться против тренда в фазе замедления.. Но тренд скорее продолжится, чем остановится, поэтому снесет все позы, открытые против него
Сергей, дивергенция - это сигнал о развороте тренда. Цена продолжает расти, а тренд уже ослабевает. Тут обычно тренд и разворачивается либо происходит корреция.
Сергей, дивергенция - это сигнал о развороте тренда. Цена продолжает расти, а тренд уже ослабевает. Тут обычно тренд и разворачивается либо происходит корреция.
Эту теорию очень просто проверить применив сигнал дивера для открытия и закрытия позиции, результат не впечатляет)
дивероенция, это сигнал о замедлении тренда, а тренд может находится в двух состояниях6 ускорении и замедлении, и при этом не умирать. Как и у всего живого есть периоды сильной и слабой активности, ты получается собрался открываться против тренда в фазе замедления.. Но тренд скорее продолжится, чем остановится, поэтому снесет все позы, открытые против него
Есть скрытая дивергенция. При её наличии вход производится в направлении продолжения тренда.
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Добрый день есть такая идея робота.
Он будет открывать ордера при обнаружении дивергенции
Если на гистограмме МАКД появился максимум, рисуются уровни фибоначчи Где 100% уровней будет соответствующая цена ика гистограммы, а 0% - начало роста гистограммы.
Если на момент достижения ценой определенного уровня фибоначчи сигнал дивергенции сохраняется открывается сделка, если цена пошла дальше то увеличивает объемы на определенных уровнях.
Закрытие будет происходить, если гистограмма МАКД поднялась выше пика относительно которого определялась дивергенция.
Обязательным условием является естественно чтобы гистограмма не пересекала 0 отметку.
Возможно ли воплотить данную идею в жизнь?