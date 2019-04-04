Разрешить подписку с демо сигналов на реальный счет
Считаю что надо - все равно копируют с демо "копировщиком" на реал
PS. Все настройки для подписчика, при подписке на сигнал -одинаковые,что на реал что на демо. Если подписчик не будет соблюдать ММ при подписке на сигнал - разницы нет ,сольет он свой счет с реала или демо.
Все в руках подписчика , инвестирование - тоже наука!
Какая разница реал или демо? Сигналы на базе реальных счетов, также сливают как и демо! Если подписчик хочет получать прибыль на форекс не затрачивая время на обучение и практику в торговле, то он просто обязан хотя бы разобраться в том на какие показатели сигнального счета нужно обращать внимание! Если не знать этого, то и прибыль получить не получится!
Так что пункт запрещающий зарабатывать провайдерам сигналов на базе демо-счетов, устранить! Ну нет у меня пока нужной суммы для того чтобы открыть реальный счет и вести торговлю не нарушая ММ. :)
Чем плох для подписчика мой счет?
Уберите ссылку на свой счет (открытая реклама,могут и забанить - ведь такие посты ваши уже убирали) остальное все ок.
Не помню, чтобы мои посты удаляли...
Столько "жиронты", что лень даже комментировать. Да и смысл - щас abolk придет и всё растолкует (в том числе почему в описании своего упоминаемого на других страницах форума сигнала вы указали реферальную ссылку на вашего брокера, и про плечо, и про отсутствие стопов и тейков, и про то куда ваш прошлый сигнал делся)
Зачем в детектива играть?
То о чем вы говорите, запрещено делать? Или я в поднятых вами вопросах ввел в заблуждение других участников? Напомню, речь идет о разрешить или нет платные подписки с демо-счетов! В качестве примера я показал свой текущий, действующий счет! Вы знали, что стратегии могут эволюционировать/дорабатываться, после чего они работают так как задумывалось автором? Шерлок, вы не отвлекайтесь от темы...
P.S. Зашел в профиль, а вы у нас еще и продаете то, что вам не принадлежит? Индикатор который вы продаете аж за 120$ лежит в сети бесплано!!! Немного накрасили губы и выдаете за свое творение?
Pips-GDR:
Напомню, речь идет о разрешить или нет платные подписки с демо-счетов!
То есть подписчики должны рисковать своими реальными деньгами, а вы - нет? Хитро́ ))
Вот это вообще шедевр:
Когда у меня будет достаточно средств, чтобы не нарушать Money Management, открою у данного брокера реальный счет.
Pips-GDR:
Индикатор который вы продаете аж за 120$ лежит в сети бесплано!!!
А вы уверены что именно мой? )
Pips-GDR:
Немного накрасили губы и выдаете за свое творение?
А вы уверены что именно мой? )С такими фантазиями к дядюшке Фрейду.
Если вы не автор, то по какому праву продаете то, что вам не принадлежит и указываете свое авторство?
Так что об этичности поступков, вам лучше помалкивать!
