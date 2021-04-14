Проблема с неправильной оценкой заказчика

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При написании отзыва, видимо в силу нахлынувшей усталости была произведена неправильная оценка заказчика вместо пяти звезд было поставлено три. Подскажите как это можно исправить. Была попытка написать письмо в сервис - деск письмо было отклонено. Помогите заказчик хороший человек не хочется портить репутацию из за моей невнимательности.

Заранее благодарю за помощь.

 
Неужели нет никакого категорически положительного решения.
 

Вот тут аналогично, мне заказчик случайно поставил 3*....  и это уже не первый случай!

https://www.mql5.com/ru/job/137844

Поэтому вопрос к админам сайта - сделайте, пожалуйста, по-умолчанию 5* при выставлении оценки во фрилансе.


Фриланс-сервис на MQL5.com: Modification on a Breakeven EA
Фриланс-сервис на MQL5.com: Modification on a Breakeven EA
  • www.mql5.com
Greetings friends, I have another project on going: Project: Modification on a Breakeven EA Specific: Breakeven EA: Im currently using a Break even EA, i want to do some modification on. Instead of moving the SL once, i would like to add multiple of SL (break even) level-steps. Currently this EA has only 1 level, like this: Break_even_after_X_pips: 4 XpipsAboveBE: 1 What i would like to add: 1. Break_even_after_X_pips: 4 XpipsAboveBE: 1 2. Break_even_after_X_pips: 8 XpipsAboveBE: 5 3
 

Вся проблема в том, что звёздочки меняются от наведения по ним мышки, поэтому и теряется понимание.

Нужно отключить эту гламурную опцию, и делать активное количество звёзд только по клику на них.

P.S. Случай неоднократный - пора сделать изменения в лучшую сторону юзабилити, а не гламура.

 
Это нормально имеет пару отрицательных отзывов, я наоборот настораживают сейчас когда сделано 150 работ и все идеально.... А отрицательный отзыв значит - человек живой. И все выбирают по своим критериям, не всегда даже отзывы читают
 

Пожалуйста исправьте звезды.

https://www.mql5.com/ru/job/135973

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вся проблема в том, что звёздочки меняются от наведения по ним мышки, поэтому и теряется понимание.

Нужно отключить эту гламурную опцию, и делать активное количество звёзд только по клику на них.

P.S. Случай неоднократный - пора сделать изменения в лучшую сторону юзабилити, а не гламура.

Поставил три значит поставил три, что детский сад разводить
 
Vladimir Baskakov:
Поставил три значит поставил три, что детский сад разводить
Согласен. Поставил столько на сколько оценил, а когда не смог ответить почему, начал оправдываться, будто-бы рука дрогнула и прочее.
 
Alexey Viktorov:
Согласен. Поставил столько на сколько оценил, а когда не смог ответить почему, начал оправдываться, будто-бы рука дрогнула и прочее.

Что за детский сад, поставил три звезды, а на вопрос почему начал оправдываться....

А когда все ок, с первого раза сделано все и даже больше, отвечено на все вопросы, и отзыв соответствующий, к примеру:

И получить 3 звезды. Мне например это не приятно, мне не важно как вы относитесь к этому, я отношусь к звездам как и к своей работе ответственно.


Вот комментарии перед закрытием работы от заказчика. 


Администрация, пожалуйста исправьте. 

 
Arkadii Zagorulko:

Мои слова не были обращены лично к вам.

 
Погоня за решением в меньшее количество кликов иногда дает сбой. Здесь именно такой случай. решение оценки работы должна производится в 2 клика, а не в один. Это ошибка постановщика задач. а так в тему просто вопрос, почему запретили брать кредиты в один клик.
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