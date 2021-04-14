Проблема с неправильной оценкой заказчика
Вот тут аналогично, мне заказчик случайно поставил 3*.... и это уже не первый случай!
https://www.mql5.com/ru/job/137844
Поэтому вопрос к админам сайта - сделайте, пожалуйста, по-умолчанию 5* при выставлении оценки во фрилансе.
- www.mql5.com
Вся проблема в том, что звёздочки меняются от наведения по ним мышки, поэтому и теряется понимание.
Нужно отключить эту гламурную опцию, и делать активное количество звёзд только по клику на них.
P.S. Случай неоднократный - пора сделать изменения в лучшую сторону юзабилити, а не гламура.
Вся проблема в том, что звёздочки меняются от наведения по ним мышки, поэтому и теряется понимание.
Нужно отключить эту гламурную опцию, и делать активное количество звёзд только по клику на них.
P.S. Случай неоднократный - пора сделать изменения в лучшую сторону юзабилити, а не гламура.
Поставил три значит поставил три, что детский сад разводить
Согласен. Поставил столько на сколько оценил, а когда не смог ответить почему, начал оправдываться, будто-бы рука дрогнула и прочее.
Что за детский сад, поставил три звезды, а на вопрос почему начал оправдываться....
А когда все ок, с первого раза сделано все и даже больше, отвечено на все вопросы, и отзыв соответствующий, к примеру:
И получить 3 звезды. Мне например это не приятно, мне не важно как вы относитесь к этому, я отношусь к звездам как и к своей работе ответственно.
Вот комментарии перед закрытием работы от заказчика.
Администрация, пожалуйста исправьте.
Мои слова не были обращены лично к вам.
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При написании отзыва, видимо в силу нахлынувшей усталости была произведена неправильная оценка заказчика вместо пяти звезд было поставлено три. Подскажите как это можно исправить. Была попытка написать письмо в сервис - деск письмо было отклонено. Помогите заказчик хороший человек не хочется портить репутацию из за моей невнимательности.
Заранее благодарю за помощь.