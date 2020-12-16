Монетизировать сигнал

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Здравствуйте, помогите пожалуйста выставить сигнал как продавец, можете пошагово расписать куда тыкать?
 
MoRRoM -:
Здравствуйте, помогите пожалуйста выставить сигнал как продавец, можете пошагово расписать куда тыкать?

Вы вроде и так являетесь проверенным пользователем и имеете статус Продавца. Или нет?

 
Vladimir Karputov:

Вы вроде и так являетесь проверенным пользователем и имеете статус Продавца. Или нет?

да я просто не пойму, как и куда будет приходить плата за сигнал?

 
MoRRoM -:

да я просто не пойму, как и куда будет приходить плата за сигнал?

Все оплаты (за Маркет, за Фриланс, за Сигналы) приходят на Ваш MQL5 аккаунт.

Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
Платежи и методы оплаты
Платежи и методы оплаты
  • www.mql5.com
MQL5.community предлагают широкие возможности заработка трейдерам и разработчикам торговых приложений для терминала MetaTrader. В этой статье мы расскажем, как происходит оплата сервисов MQL5 и вывод заработанных денег, а также как обеспечивается безопасность операций.
 
Vladimir Karputov:

Все оплаты (за Маркет, за Фриланс, за Сигналы) приходят на Ваш MQL5 аккаунт.

Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.

получается у меня все нормально, если люди оплатят сигнал, то деньги упадут на mql, а отсюда я просто выведу на карту?

 
MoRRoM -:

получается у меня все нормально, если люди оплатят сигнал, то деньги упадут на mql, а отсюда я просто выведу на карту?

Все доступные для Вас методы и способы вывода Вы можете увидеть перейдя в свой аккаунт -> Платежи и далее кнопка 

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