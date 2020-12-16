Монетизировать сигнал
Здравствуйте, помогите пожалуйста выставить сигнал как продавец, можете пошагово расписать куда тыкать?
Вы вроде и так являетесь проверенным пользователем и имеете статус Продавца. Или нет?
Вы вроде и так являетесь проверенным пользователем и имеете статус Продавца. Или нет?
да я просто не пойму, как и куда будет приходить плата за сигнал?
да я просто не пойму, как и куда будет приходить плата за сигнал?
Все оплаты (за Маркет, за Фриланс, за Сигналы) приходят на Ваш MQL5 аккаунт.Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
- www.mql5.com
Все оплаты (за Маркет, за Фриланс, за Сигналы) приходят на Ваш MQL5 аккаунт.Информацию по работе с платными сервисами вы найдете в статье Платежи и методы оплаты.
получается у меня все нормально, если люди оплатят сигнал, то деньги упадут на mql, а отсюда я просто выведу на карту?
получается у меня все нормально, если люди оплатят сигнал, то деньги упадут на mql, а отсюда я просто выведу на карту?
Все доступные для Вас методы и способы вывода Вы можете увидеть перейдя в свой аккаунт -> Платежи и далее кнопка
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования