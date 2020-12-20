[Разработчики терминала!] За бессчетное количество версий MT4...
...уже наверное можно было добавить параметр командной строки, позволяющий запускать терминал в режиме SW_MINIMIZE (окно, свернутое в трей по-умолчанию). Очень напрягает, когда окна терминала, запускаемого в автоматическом режиме, вываливаются поверх уже открытых приложений, не давая работать!
(совет запускать терминал через bat-файл прошу не давать - нужен полный контроль за запущенным процессом, для возможности его ликвидации при зависании)
А чем настройка в свойствах ярлыка не устраивает?
или вы запускаете не через ярлык?
А чем настройка в свойствах ярлыка не устраивает?
или вы запускаете не через ярлык?
Запускаю из приложения через создание процесса. То есть, не вручную.
Запускаю из приложения через создание процесса. То есть, не вручную.
Было здесь обсуждение, поищите. Вроде, получалось запускать свернутым.
Запускаю из приложения через создание процесса. То есть, не вручную.
Через ShellExecute или через CreateProcess? Если через первую функцию, то используйте SW_MINIMIZE в качестве последнего аргумента функции. А вот через CreateProcess не получится управлять окном. Так что используйте ShellExecute.
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Если кто-то, как и я, использует в работе Qt, для запуска терминала в свернутом виде подойдет следующий код (не идеальное решение, активное окно все равно на несколько секунд теряет фокус ввода, но, по крайней мере, ничего поверх не "вываливается"):
QProcess *term_process = new QProcess(this); term_process->setCreateProcessArgumentsModifier([] (QProcess::CreateProcessArguments *pCreateProcArgs) { pCreateProcArgs->startupInfo->dwFlags |= STARTF_USESHOWWINDOW | SW_SHOWMINNOACTIVE; pCreateProcArgs->startupInfo->wShowWindow |= SW_MINIMIZE | SW_SHOWNOACTIVATE; }); term_process->start(TerminalExecutable,arguments);
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...уже наверное можно было добавить параметр командной строки, позволяющий запускать терминал в режиме SW_MINIMIZE (окно, свернутое в трей по-умолчанию). Очень напрягает, когда окна терминала, запускаемого в автоматическом режиме, вываливаются поверх уже открытых приложений, не давая работать!
(совет запускать терминал через bat-файл прошу не давать - нужен полный контроль за запущенным процессом, для возможности его ликвидации при зависании)