Очень прошу!!! Подскажите пожалуйста! Как можно переместить индикатор Heiken Ashi?! Очень нужно!
Стратегия включает в себя индикатор Heiken Ashi, но он закрывает почти все свечи и трудно анализировать прошлый опыт, сопоставлять данные. Один график в двух окнах - не удобно. Можно ли как-то переместить индикатор вниз или вверх или в окно индикатора? Чтобы он не был наложен на свечи?
Спасибо!
Так?
Это в "Свойства" графика
Так?
Какой кайф! Огромное спасибо! Совсем забыл про эту функцию, сидел ломал голову несколько дней... Более 4х лет работаю, и забыл... Еще раз спасибо!!!
В качестве благодарности на словах через 5 минут поделюсь стратегией здесь, в ответ на ваш комментарий )))
а заем он тогда нужен, если он такой плохой и неудобный индикатор.
Так?
Это в "Свойства" графика
Суть в следующем. Стратегия настолько проста, что даже работает, но нужно тестировать еще.
К примеру: берем GBP/USD м30 или н1(период графика)
Далее настраиваем индикаторы:
1. Heiken Ashi
2. ADX c периодом "6" и уровнем "65"
3. Parabolic SAR шаг 0.05 максимум 0.2
Далее торговля:
по Ashi видим разворот движения (красная/синяя свеча после продолжительного(от 3х свечей) роста/падения)
Видим снижение силы тредна по ADX и переплетение +DI и -DI
SAR используем как доп.индикатор, он часто запаздывает
Открываем позицию вверх/вниз, держим примерно 10-15 пунктов (на моем брокере спред 4 пункта) закрываем позицию, выходим в плюс от 5 -10 пунктов. Таких сигналов в среднем 1-2 в сутки по паре + остальные пары.
Один нюанс, идеально было бы еще подобрать индикатор реальной силы тренда в реальном времени (кроме ADX) чтобы заранее занать примерную силу движения и не ловить консолидации. Но, пока в голову такие индикаторы не приходят...
Еще не додумался пока, как убрать с МТ5 эти назойливые "стрелочки" с мест, где открывал ползиции... Мешают, кошмар
У Вас есть целых два варианта: отключить показ торговой истории сразу везде (в общих настройках терминала) или отключить настройку показа торговой истории для любого выбранного графика. Чтобы не было "кошмара" - настройки поищите самостоятельно.
У Вас есть целых два варианта: отключить показ торговой истории сразу везде (в общих настройках терминала) или отключить настройку показа торговой истории для любого выбранного графика. Чтобы не было "кошмара" - настройки поищите самостоятельно.
Вероятно , до такого уровня просветления мне еще рано, после 3х лет пользования МТ4) Так и не нашел)
Но, все равно спасибо!)
Вероятно , до такого уровня просветления мне еще рано, после 3х лет пользования МТ4) Так и не нашел)
Но, все равно спасибо!)
Вот картинки:
и
Вот картинки:
и
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Стратегия включает в себя индикатор Heiken Ashi, но он закрывает почти все свечи и трудно анализировать прошлый опыт, сопоставлять данные. Один график в двух окнах - не удобно. Можно ли как-то переместить индикатор вниз или вверх или в окно индикатора? Чтобы он не был наложен на свечи?
Спасибо!