Очень прошу!!! Подскажите пожалуйста! Как можно переместить индикатор Heiken Ashi?! Очень нужно!

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Стратегия включает в себя индикатор Heiken Ashi, но он закрывает почти все свечи и трудно анализировать прошлый опыт, сопоставлять данные. Один график в двух окнах - не удобно.  Можно ли как-то переместить индикатор вниз или вверх или в окно индикатора? Чтобы он не был наложен на свечи?

Спасибо!

 
dmitry.a.m:

Стратегия включает в себя индикатор Heiken Ashi, но он закрывает почти все свечи и трудно анализировать прошлый опыт, сопоставлять данные. Один график в двух окнах - не удобно.  Можно ли как-то переместить индикатор вниз или вверх или в окно индикатора? Чтобы он не был наложен на свечи?

Спасибо!

Так?

Это в "Свойства" графика


 
а заем он тогда нужен, если он такой плохой и неудобный индикатор.
 
Vitaly Muzichenko:

Так?



Какой кайф! Огромное спасибо! Совсем забыл про эту функцию, сидел ломал голову несколько дней... Более 4х лет работаю, и забыл... Еще раз спасибо!!!

В качестве благодарности на словах через 5 минут поделюсь стратегией здесь, в ответ на ваш комментарий )))

 
Stanislav Aksenov:
а заем он тогда нужен, если он такой плохой и неудобный индикатор.
Да не, индикатор прекрасный) Просто у него очень жирные свечи, и он иногда закрывает реальную свечу, и не ясны настроения рынка) Коллега сверху, Дай Бог ему всех  благ, подсказал как решить проблему)
 
Vitaly Muzichenko:

Так?

Это в "Свойства" графика



Суть в следующем. Стратегия настолько проста, что даже работает, но нужно тестировать еще.

К примеру: берем GBP/USD м30 или н1(период графика)

Далее настраиваем индикаторы:

1. Heiken Ashi

2. ADX c периодом "6" и уровнем "65"

3. Parabolic SAR шаг 0.05 максимум 0.2


Далее торговля:

по Ashi видим разворот движения (красная/синяя свеча после продолжительного(от 3х свечей) роста/падения)

Видим снижение силы тредна по ADX и переплетение +DI и -DI

SAR используем как доп.индикатор, он часто запаздывает

Открываем позицию вверх/вниз, держим примерно 10-15 пунктов (на моем брокере спред 4 пункта) закрываем позицию, выходим в плюс от 5 -10 пунктов. Таких сигналов в среднем 1-2 в сутки по паре  + остальные пары.


Один нюанс, идеально было бы еще подобрать индикатор реальной силы тренда в реальном времени  (кроме ADX) чтобы заранее занать примерную силу движения и не ловить консолидации. Но, пока в голову такие индикаторы не приходят...

 
Еще не додумался пока, как убрать с МТ5 эти назойливые "стрелочки" с мест, где открывал ползиции... Мешают, кошмар
 
dmitry.a.m:
Еще не додумался пока, как убрать с МТ5 эти назойливые "стрелочки" с мест, где открывал ползиции... Мешают, кошмар

У Вас есть целых два варианта: отключить показ торговой истории сразу везде (в общих настройках терминала) или отключить настройку показа торговой истории для любого выбранного графика. Чтобы не было "кошмара" - настройки поищите самостоятельно.

 
Vladimir Karputov:

У Вас есть целых два варианта: отключить показ торговой истории сразу везде (в общих настройках терминала) или отключить настройку показа торговой истории для любого выбранного графика. Чтобы не было "кошмара" - настройки поищите самостоятельно.

Вероятно , до такого уровня просветления мне еще рано, после 3х  лет пользования МТ4) Так и не нашел)

Но, все равно спасибо!)

 
dmitry.a.m:

Вероятно , до такого уровня просветления мне еще рано, после 3х  лет пользования МТ4) Так и не нашел)

Но, все равно спасибо!)

Вот картинки: 

и


 
Vladimir Karputov:

Вот картинки: 

и


Вот оно как... Спасибо большое! Но, у меня почему-то этих настроек нет, может версия МТ5 старая... Подумаю...
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