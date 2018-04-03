Скрипты: Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время

Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время:

Скрипт выставит указанные ордера с указанными стопами в назначенное время.

Если время, выставленное в скрипте меньше текущего, то позиции откроются сразу. Можно выставить сразу buy и sell в количестве, указанном в параметре MaxOrders.

Автор: Vladimir Khlystov

 

Добрый вечер Владимир!

 

Спасибо за Ваш труд.

 

у меня такой вопрос:

можно ли в терминале установить два одинаковых указанных скрипта, с разными именами естественно, но подредактировать их - один чтобы открывал вверх, другой-вниз.

 

корректно ли они будут работать по отношению друг к другу. ставить их планируется на разные инструменты 

 
Если ставить на разные инструменты, то можно ничего не менять. Я имею ввиду даже имена не нужно менять. Просто кидаете один и тот же скрипт в разные окна соответствующих инструментов и все.
 

Добрый день, Владимир!

Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас скрипт очень похожий на описываемый здесь. Интересно, чтобы выставлял в указанное время Buy Stop и Sell Stop от уровней High и Low.

С уважением, Михаил. 

 
Есть конечно

На моем сайте посмотрите 

 
Подскажите Владимир, если я к примеру хочу открывать позиции каждый день по цене открытия дня, то как будет выглядеть TimeSet? Или изменения будут не в нем?
 
OKYHb:
Подскажите Владимир, если я к примеру хочу открывать позиции каждый день по цене открытия дня, то как будет выглядеть TimeSet? Или изменения будут не в нем?
установите TimeSet        = D'00:00:01';
 

2017.10.01 14:11:41.635 '11904233': order sell 0.01 EURUSD opening at 1.18029 sl: 1.18079 tp: 1.17979 failed [Off quotes]

в чем может быть проблема? ордера не открываются, начальные настройки не менял
 
aqlexx:

2017.10.01 14:11:41.635 '11904233': order sell 0.01 EURUSD opening at 1.18029 sl: 1.18079 tp: 1.17979 failed [Off quotes]

в чем может быть проблема? ордера не открываются, начальные настройки не менял

Смените ДЦ, и берите с плавающим спредом

 
Выдает ошибку.
 

Как понять в какой строке BUY а в какой SELL, если я хочу открыть позицию только в одну сторону?

Кстати (верхний левый угол у меня занят) как переместить "сообщение скрипта" в левый нижний угол?

