Скрипты: Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время
Добрый вечер Владимир!
Спасибо за Ваш труд.
у меня такой вопрос:
можно ли в терминале установить два одинаковых указанных скрипта, с разными именами естественно, но подредактировать их - один чтобы открывал вверх, другой-вниз.
корректно ли они будут работать по отношению друг к другу. ставить их планируется на разные инструменты
Добрый день, Владимир!
Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас скрипт очень похожий на описываемый здесь. Интересно, чтобы выставлял в указанное время Buy Stop и Sell Stop от уровней High и Low.
С уважением, Михаил.
Есть конечно
На моем сайте посмотрите
Подскажите Владимир, если я к примеру хочу открывать позиции каждый день по цене открытия дня, то как будет выглядеть TimeSet? Или изменения будут не в нем?
2017.10.01 14:11:41.635 '11904233': order sell 0.01 EURUSD opening at 1.18029 sl: 1.18079 tp: 1.17979 failed [Off quotes]
Смените ДЦ, и берите с плавающим спредом
Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время:
Скрипт выставит указанные ордера с указанными стопами в назначенное время.
Если время, выставленное в скрипте меньше текущего, то позиции откроются сразу. Можно выставить сразу buy и sell в количестве, указанном в параметре MaxOrders.
Автор: Vladimir Khlystov