Усиленная заморозка средств.
тоже спрашивал, ответили:
По этим операциям происходит спор в платежной системе. Как только он закончится, они будут разблокированы или отменены. Сроков никаких назвать не можем, к сожалению
тоже спрашивал, ответили:
Солидная у Вас заморозка) Они сами с собой спорят что ли?) Это же внутренняя транзакция.
Покупка продукта - перевод с внутреннего счета одного пользователя на внутренний счет другого пользователя. Могу ошибаться, конечно.
Ответ такой пришел.
Hello,
As mentioned on our previous comment the payment is being verified.
Unfortunately you will have to wait.
Thank you for understanding
Ожидайте что-то вроде такого. Правда у меня минуса времени не было. Отмена платежа прошла до окончания 7-ми дневной заморозки.
Это пользователь сам может сделать, до активации продукта
Таки удалось получить внятный ответ от СД:
The buyer of the product has to verify his account.
Once he passed the verification the money will be unlocked.
Возникают, правда, новые вопросы: как баер смог купить что-то с непроверенным аккаунтом? Или для покупок это не важно - уже не помню.
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Никак не размораживаются.
@Renat Fatkhullin, сделайте что-нибудь. Сервисдеск не могёт!
Сейчас мы уже достигли -46 часов. И это не предел!)