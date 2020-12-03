Усиленная заморозка средств.

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Никак не размораживаются.

@Renat Fatkhullin, сделайте что-нибудь. Сервисдеск не могёт!

Сейчас мы уже достигли -46 часов. И это не предел!)

Renat Fatkhullin - MetaQuotes
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тоже спрашивал, ответили:

По этим операциям происходит спор в платежной системе. Как только он закончится, они будут разблокированы или отменены. Сроков никаких назвать не можем, к сожалению

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Taras Slobodyanik:

тоже спрашивал, ответили:

Солидная у Вас заморозка) Они сами с собой спорят что ли?) Это же внутренняя транзакция.

Покупка продукта - перевод с внутреннего счета одного пользователя на внутренний счет другого пользователя. Могу ошибаться, конечно.

 
Ожидайте что-то вроде такого. Правда у меня минуса времени не было. Отмена платежа прошла до окончания 7-ми дневной заморозки.
 

Ответ такой пришел.

Support Team 2020.12.03 13:15
Статус: Не обработана Закрыта

Hello,

As mentioned on our previous comment the payment is being verified.

Unfortunately you will have to wait.

Thank you for understanding

 
Konstantin Nikitin:
Ожидайте что-то вроде такого. Правда у меня минуса времени не было. Отмена платежа прошла до окончания 7-ми дневной заморозки.

Это пользователь сам может сделать, до активации продукта

 

Таки удалось получить внятный ответ от СД:

The buyer of the product has to verify his account.

Once he passed the verification the money will be unlocked.

Возникают, правда, новые вопросы: как баер смог купить что-то с непроверенным аккаунтом? Или для покупок это не важно - уже не помню.

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