Скажите индикатор двух валюта в одном окне
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте
Файлы:
pryamaya-korrelyatsiyana-grafikakh-MT45-3.jpg 306 kb
Это не два графика в одном окне, а два окна в одном терминале. Делается элементарно руками, без индикаторов и советников. МТ эту возможность предоставляет.
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Алексей Тарабанов:должен синхронизировать вертикальный линия и зум
Это не два графика в одном окне, а два окна в одном терминале. Делается элементарно руками, без индикаторов и советников. МТ эту возможность предоставляет.
Это не два графика в одном окне, а два окна в одном терминале. Делается элементарно руками, без индикаторов и советников. МТ эту возможность предоставляет.
muratkok:Есть такой, с синхронизацией.
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте
muratkok:
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте
в поиске написал- multi-chart. нашёл вот https://www.mql5.com/ru/code/9406
в нём правда ошибки выскакивают при компиляции - что то связано с цветом - я заменил ошибки везде на UpColor
extern color UpColor=Green;
SuperMultiChart
- www.mql5.com
К нам приходит любимый праздник и мне захотелось подарить всем нам что-нибудь этакое, глобальное! Мания величия, знаете ли, ну а что поделаешь... И так я представляю сегодня: Универсальность. В чем его универсальность? Выбор неограниченного числа валют, нужных вам и в удобном для вашей работы порядке. Настройка диапазона отображения, т.е...
muratkok:
должен синхронизировать вертикальный линия и зум
должен синхронизировать вертикальный линия и зум
Ищите синхронизатор графиков/чартов в Code Base и Маркете.
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