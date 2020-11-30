Скажите индикатор двух валюта в одном окне

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Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте 
 
Это не два графика в одном окне, а два окна в одном терминале. Делается элементарно руками, без индикаторов и советников. МТ эту возможность предоставляет. 
 
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
Алексей Тарабанов:
Это не два графика в одном окне, а два окна в одном терминале. Делается элементарно руками, без индикаторов и советников. МТ эту возможность предоставляет. 
должен синхронизировать вертикальный линия и зум
 
muratkok:
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте 
Есть такой, с синхронизацией.
[Удален]  
muratkok:
Нужен индикатор или советник две валюта в одном Должен такой на фоте 

в поиске написал- multi-chart. нашёл вот https://www.mql5.com/ru/code/9406

в нём правда ошибки выскакивают при компиляции - что то связано с цветом - я заменил ошибки везде на UpColor 

extern color UpColor=Green;

multi-chart

SuperMultiChart
SuperMultiChart
  • www.mql5.com
К нам приходит любимый праздник и мне захотелось подарить всем нам что-нибудь этакое, глобальное! Мания величия, знаете ли, ну а что поделаешь... И так я представляю сегодня: Универсальность. В чем его универсальность? Выбор неограниченного числа валют, нужных вам и в удобном для вашей работы порядке. Настройка диапазона отображения, т.е...
 
muratkok:
должен синхронизировать вертикальный линия и зум

Ищите синхронизатор графиков/чартов в Code Base и Маркете.

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