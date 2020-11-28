Выход за пределы массива - страница 2
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Вопрос единственный, как предотвратить этот вылет за пределы массива.
Цикл по всем ордерам не помогает, в итоге не вся информация объектов отображается.
Истользуйте debug для поиска ваших косяков. Сэкономите время и нервы, чем подобное задавать на форуме. ))
Только в переменных за стартом
В init, то не принимает
не встречал пока 2-х мерных массивов для индикатора
попробуйте так
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries)=OrdersTotal()*8;
не в Init, а в боевой части
Вопрос единственный, как предотвратить этот вылет за пределы массива.
Проверять валидность индекса перед обращением к элементу массива. Что-то вроде такой проверки Вы привели в стартовом посте. Далее нужно искать в коде ошибку (опечатку или же там в принципе алгоритмическая ошибка), почему индекс элемента массива становится таким, который нельзя использовать.
Цикл по всем ордерам не помогает, в итоге не вся информация объектов отображается.
Вот эта фраза ничего никому не скажет, пока нет того кода, который за нее отвечает.
попробуйте так
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries)=OrdersTotal()*8;
не в Init, а в боевой части
Странное решение но и не работает
Такое решение не выявляет ошибку, но все объекты просто пропадают если >1000
Странное решение но и не работает
я неправильно написал
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries,OrdersTotal()*8);
я неправильно написал
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries,OrdersTotal()*8);
Ошибки при компилировании нет, но через 3-4 тика
Ошибки при компилировании нет, но через 3-4 тика
понял
так пробуем
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries,SYMBOLS_MAX*8);
если вышибет, так еще:
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries,(SYMBOLS_MAX+1)*8);
смысл в том, что массив arr[1][8] это уже 8 элементов, а не один
если вышибет, попробуй поискать error сам
так пробуем
ArrayResize(rExtSymbolsSummaries,SYMBOLS_MAX*8);
Ошибок нет ни в компиляции не после 1000, но все объекты пропали как в моём примере когда >1000
Ошибок нет ни в компиляции не после 1000, но все объекты пропали как в моём примере когда >1000