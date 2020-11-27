VPS отправил приказ на частичное закрытие сделки

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25.11,2020 открыл сделку на основном счете, который использую как сигнал на других счетах, на оном из них произошло частичное закрытие сделки, я являюсь поставщиком сигнала и четко понимаю, что я не создавал приказа на частичное закрытие ордера, начал выяснять через брокера, оказалось что приказ был отправлен с VPS, как поступить в этой ситуации?

Прикрепляю истории журналов

 

VPS тут не причем.
Вы там подписаны на сигнал, так?
там провайдер или пополнил депозит, или снял с него, или у вас тоже самое.
И коэффициент (по которому рассчитывается лот у подписчика) изменялся, система определила, что у вас открыта позиция с превышенными лотами (исходя из нового коэффициента), и лишние лоты закрылись.

Как рассчитываются лоты у подписчика - см тут (пример): https://www.mql5.com/ru/articles/618#example

 
Советник на VPS? От туда и приказ. Изучайте алгоритм.
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