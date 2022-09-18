Акцептирование SL/TP-ордеров - страница 8
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Кстати, да, интересно. Если маленький лимитник стоит на том же уровне, где ТП огромной позиции, и этот ТП реджектится, потому что большой, лимитник даже шансов не будет иметь на заливку?
Неправильное предположение. Очередь тейков истекает, когда все тейки отправлены. Т.е. лимитники ждут отправки всех тейков, а не результатов это отправки.
Затормозить отправку чужого лимитника можно не большим объемом тейка, а большим количеством тейков на ценовом уровне лимитника. Например, мин. лотом.
Неправильное предположение. Очередь тейков истекает, когда все тейки отправлены. Т.е. лимитники ждут отправки всех тейков, а не результатов это отправки.
Затормозить отправку чужого лимитника можно не большим объемом тейка, а большим количеством тейков на ценовом уровне лимитника. Например, мин. лотом.
Ну, хоть так. Все лучше, чем последовательно исполнять все ТП и лимитки.
Но исправить очередь, конечно, нужно. ТП должен быть обычным лимитником.
Ну, хоть так. Все лучше, чем последовательно исполнять все ТП и лимитки.
Но исправить очередь, конечно, нужно. ТП должен быть обычным лимитником.
Здесь значительно подробнее по теме. С примерами.
Здесь значительно подробнее по теме. С примерами.
Якобы активирующий TP-ордер тик появился после того, как родился TP-ордер! Т.е. сначала родился TP-ордер, а только потом тик, который вызвал рождение TP-ордера. Звучит бредово. Поэтому подробно разбираемся на картинке.
Скрипт не ошибся, все так! Это значит, что БД тиков заполняется с огромным лагом. И время тика проставляется, как время записи. Т.е. ошибочное время тика.
Так нашелся архитектурный баг MT5.
Воспроизведение данного бага на MQ-Demo с первого раза.
После закрытия позиции смотрим на время, когда сработал тейк и на время тика, который должен был активировать тейк.
Видим, что тейк сработал на 61 мс раньше, чем якобы появился активирующий его тик.
Баг воспроизводится не только на MQ-Demo: имеет место даже на реальных счетах. Но на MQ-Demo может быть воспроизведен сразу, как показал выше.
БД тиков на торговом сервере искажена, к сожалению.
Строка для поиска: Oshibka 042.
Здесь значительно подробнее по теме. С примерами.
Накопал.
MT5 не справляется с подобной нагрузкой. Перестаю активно торговать - ситуация улучшается. Возобновляю - ухудшается. Причем заметьте, что это касается в общем торгового сервера. Т.е. другие клиенты влияют на качество исполнения ваших же ордеров.
Очевидно, что и брокерам и, конечно, MQ нужно что-то делать. Рождение тех же тикетов для ордеров должно происходить быстрее даже не на один порядок. Надеюсь, столь скрупулезная запись побудит к изменению ситуации. А пока, действительно, фактор "Авось" имеет место быть в торговле через MT5, часто приводя к несистемным убыткам.
Накопал.
Простыми словами. На скрине MT5 с включенным полным автоматом на исполнение - на сторону никуда ничего не уходит.
TP-ордера сформировались через 104 миллисекунды после прихода активирующего их тика. И далее через 138 миллисекунд исполнились.
Нормальные показатели должны быть на два порядка ниже. Камень в огород.
ЗЫ Лимитные ордера не могли исполняться 104 миллисекунды, т.к. ждали TP-ордера.
>> Очевидно, что и брокерам и, конечно, MQ нужно что-то делать. Рождение тех же тикетов для ордеров должно происходить быстрее даже не на один порядок. Надеюсь, столь скрупулезная запись побудит к изменению ситуации. А пока, действительно, фактор "Авось" имеет место быть в торговле через MT5, часто приводя к несистемным убыткам.
К сожалению, уже 6 лет ни Брокеры ни MQ ничего не делают.
На сегодняшний день, задержки на Срочном рынке доходят до секунд, а на Фондовом до минут во время пиковой нагрузки.
Терминал не улучшается в торговой части (прямое его предназначение), а развивается в сторону "Новогодней елки",
игрушек много, а толку 0. Думается, что ничего меняться не будет, не приносит прибыль....
ни Брокеры ни MQ ничего не делают.
В данном случае показан метод, который сразу показывает результат. Если что-то подкрутят, то сразу можно будет увидеть эффект. Т.е. не нужно искать лаги, метод их сразу показывает. Гадать с конфигурациями не нужно. Воспроизводится на MQ-Demo с первого раза.
Терминал не улучшается в торговой части (прямое его предназначение), а развивается в сторону "Новогодней елки",
игрушек много, а толку 0. Думается, что ничего меняться не будет, не приносит прибыль....
В данном случае показан метод, который сразу показывает результат. Если что-то подкрутят, то сразу можно будет увидеть эффект. Т.е. не нужно искать лаги, метод их сразу показывает. Гадать с конфигурациями не нужно. Воспроизводится на MQ-Demo с первого раза.
Заходим на этот счет и видим все проблемы с лагами формирования и исполнения ордеров.
На этом скрине показаны TP-ордера, которые должны были сработать одновременно, но первые сформировались в 486 мс, а последние - 516 мс (см. красную рамку). Итого 157 ордеров формировались 30 мс. Просто тикеты, без исполнения!
Теперь смотрим длительность исполнения TP-ордеров.
Первые ордера исполнились за 33 мс, последние - 84 мс. На одном и том же ценовом уровне! Демо-контур.
Теперь смотрим, сколько времени прошло с момента прихода тика, что акцептировал TP-ордера, до момента рождения первого TP-ордера и последнего.
Активирующий тик приходит в 462 ms, через 24 мс в 486 создается первый TP-ордер, а через 54 мс после тика создается последний TP-ордер.
Видим, что тормозит торговый сервер непростительно сильно. Повторюсь, это демо-контур: MQ-Demo.
Результат CustomReport в приложении. Каждый может убедиться в наличии лагов на ровном месте, посмотрев HTML-отчет, либо зайдя на сам счет в Терминале.
Просьба форумчан подтвердить наличие тормозов.
ЗЫ AccountInfoInteger(ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) = 200. На серверах, где это значение нулевое, ситуация такая же.