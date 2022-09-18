Акцептирование SL/TP-ордеров - страница 3
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К сожалению, акцепт отложек невозможно засечь, т.к. эта информация недоступна на стороне Терминала. Но почти железно, наличие существенных лагов со стороны TP/SL-ордеров не может не сказываться на лагах при исполнении отложек. Т.к. причина, похоже, одной природы.
Лог триггера лимитника, взятый с торгового сервера.
2020.11.26 09:32:23.053 '': order [#199 sell limit 0.01 EURSEK at 10.15957] triggered, activation price 10.16102 [10.16102 / 10.16354]
Акцепт-тик.
Лаг 3 мс при исполнении лимитника. Возможно, очень дорогие проверки на корректность по марже и т.д.
Возможно, на сервере есть опция отключения проверок.
Пока промежуточный вывод, что лаг одной природы, как для TP/SL-уровней, так и для отложек.
ЗЫ В MT5-базу тик записался в 09:32:23.050, а на машину с торговым сервером до этого попал в 09:32:23.039. Т.е. на 11 мс раньше. Итого 14 (11 + 3) мс лаг.
Живут же люди)) 3 миллисекунды - проблема.
Это на абсолютно пустом торговом сервере при нулевой загрузке CPU.
Выше был пример на сотни миллисекунд на MQ-Demo.
А так даже три миллисекунды часто является причиной реджекта. Это, как на самолет не успеть из-за светофора.
ЗЫ В MT5-базу тик записался в 09:32:23.050, а на машину с торговым сервером до этого попал в 09:32:23.039. Т.е. на 11 мс раньше. Итого 14 (11 + 3) мс лаг.
Просьба проверить еще скорость записи тиков в MT5-базу.
У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))
У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))
У Вас очень крутая ситуация.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Акцептирование SL/TP-ордеров
Aleksandr Slavskii, 2020.11.26 15:29
У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))
Время рождения TP-ордера и время его исполнения совпадает с точностью до миллисекунды. Возможно, это особенности биржи.
Но длительность рождения тейка - 14 миллисекунд. Для биржевой торговли маркетом это очень много.
Похоже, выяснил причину. Работа скрипта на машине, на которой работает сервер.
Результат.
Слева время принта. Справа - время пришедшего тика. Хорошо виден лаг. Получается, что OnTick срабатывает на несколько миллисекунд позже, чем в торговый сервер записался тик.
ЗЫ Похоже, в ту часть сервера, что ответственна за активацию ордеров, тики приходят с опозданием, как это происходит с приходом их в Терминал.
У меня тоже весь журнал в таких сообщениях. Возможно, после выходных ситуация изменится.
2020.11.25 16:52:52.992 Trades '92810': failed modify #1758569 sell 0.02 USDJPY sl: 0.000, tp: 104.293 -> sl: 0.000, tp: 0.000 [Unknown error]
ушел.
ушел.
В Вашем логе полностью подтверждается, что повторный TP-ордер формируется только после прихода нового тика.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Акцептирование SL/TP-ордеров
Enrique Dangeroux, 2020.11.30 19:04
С брокером на множестве других подобных логов (за сегодня) разбирали эти ситуации.
https://www.mql5.com/ru/forum/341117 все еще актуальная проблема
Что касается журнала, то здесь никаких «торговых настроек» не было.